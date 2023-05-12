Engelli bireylerin el emeği ürünlerinden oluşan Engelsiz Sergi’nin yanı sıra “Ben Başardım” isimli farkındalık söyleşisi düzenleyen Belediye, engelli bireylerin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulmak için de Engelli İstihdam Fuarı düzenledi.

Engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Birimi’nde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı Engelsiz Sergi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. 16 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak serginin açılışının ardından “Ben Başardım” isimli farkındalık söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye Engelli Sporcu Yetiştirme Derneği Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Yılmaz Demirel, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Bşk. Yrd. Dr. Özer Güvenç, TSD Beylikdüzü Şube Başkanı Ahmet Bağbekleyen ile Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel konuşmacı olarak katıldı.

“Engelli hizmetlerinin çıtası yükselmiştir”

Engellilerin yaşadığı sorunlara değinen Engelli Sporcu Yetiştirme Derneği Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Yılmaz Demirel, “Türkiye’de yeterli sayıda engelli envanteri yok. Nüfusun engel durumuyla ilgili yeterli bilgimiz yok. Engelliler hayatta yok sayılıyor. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte engelliler bizim için apayrı bir alan oldu. Engelliler Müdürlüğü olarak 20 eğitim merkezi, 2 mola merkezi, 5 sosyal servis, 7 irtibat bürosu, 2 yaz kampı, 697 personel ve 140 araç ile engelli arkadaşlarımıza çözüm sunmaya çalışıyoruz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte engelli hizmetlerinin çıtası yükselmiştir. Bizim gayretimiz bu çıtanın daha da yukarı çıkması” diye konuştu. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Bşk. Yrd. Dr. Özer Güvenç ise, “Engellilikte yapılan her iş çok önemli. Yataktan kalkması, dışarı çıkması, eve dönmesi büyük bir başarı. Başarı hikâyesinin gerçek sahipleri de sizlersiniz” şeklinde konuştu.

“Her sağlıklı birey, bir engelli adayı”

TSD Beylikdüzü Şube Başkanı Ahmet Bağbekleyen, her sağlıklı bireyin, bir engelli adayı olduğunu hatırlattığı konuşmasında “Önce birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sevmeden bu işi çözemeyiz. Biz ancak birbirimize destek olursak problemleri aşabiliriz. Herkes farklı bir şeyin peşinde olursa bu sorun çözülmez. O yüzden birbirimizi desteklemeliyiz. Bir defa hiçbir engelli herhangi birinin vicdanına, merhametine bırakılamaz. Hukuk devletinde bireylerin problemlerini hukuk çözer. Bizi yönetenler eğer bir konuda bizi görmezden geliyorlarsa sırtlarını çeviriyorlarsa biz etrafından dolaşıp tekrar önlerine dikilmek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

“O fırsatı yaratın ve önünü açın”

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ise engelli yakınlarına seslenerek, “Anne ve babalar çocuğunuzun sahip olduğu değerleri ve yetenekleri lütfen öğrenin. Ona söyleyin ve inanın. Çok farklı şeyler yaptığını göreceksiniz. Siz bile inanamayacaksınız. Sadece o fırsatı yaratın ve önünü açın” ifadelerini kullandı.

Engelli İstihdam Fuarı düzenlendi

Etkinlikler kapsamında ayrıca, engelli bireylerin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulmak için Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM) tarafından Engelli İstihdam Fuarı düzenlendi. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi Trakya Salonu’nda düzenlenen fuarda onlarca firma yer aldı. Engelli bireyler mesleklerine uygun personel arayan firma temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirdi. Mülakatların ardından ise çok sayıda kişi uygun pozisyonlara yerleştirildi. İşe alım sürecinin devam edeceğini belirten BEYKAM yetkilileri devam eden süreçte de iş arayan engelli vatandaşların, Beylicium AVM 3. katta bulunan Kariyer Merkezi’ne başvurabileceğini dile getirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ