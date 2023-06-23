Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi komşularıyla buluşarak bayramlarını kutladı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği ziyaretleri sırasında belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Çalık, gelen talep ve önerileri de ilgili birimlere aktardı.

“Ekiplerimizle sahadayız”

İlçedeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Çalık, bayram tatili öncesi tüm birimleri gezip mesai arkadaşlarının da bayramını kutladı. “Komşularımızın bayramı huzur içinde geçirmeleri için ekiplerimizle sahadayız” diyen Başkan Çalık, “Paylaşmanın ve yardımlaşmanın verdiği mutlulukla herkese nice bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.