Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2022/5477 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5477 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1318 ada 4 parselde kayıtlı E Blok 1. kat (28) bağımsız bölüm no.lu 'konut' nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak;Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No: 5E Ahenk İstanbul Sitesi E Blok K: 1 D: 28 adresinde yer almaktadır. Keşif günü konut kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediye'den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Konutun plan itibariyle (2+1 tipinde); antre, salon, mutfak, bir yatak odası, bir çocuk odası, banyo tuvalet, ebeveyn banyosu, çamaşır odası ve bir balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc'dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre konut, net 92,17 m2 ve 8,43 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta oniki konut mevcuttur. Binada iki asansör bulunmaktadır. Bina, 2014 yılında inşa edilmiştir. Güvenlik kontrollü site içinde yer almaktadır. Kapalı otopark imkanı vardır.1) Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1318 ada 4 parselde kayıtlı E Blok 1. kat (28) bağımsız bölüm no.lu 'konut'un değeri 2.700.000,00 TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.,

Adresi : Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No: 5E Ahenk İstanbul Sitesi E Blok K: 1 D: 28 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 16.577,65 m2

Arsa Payı : 100/34619

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Gürpınar 2. Etap uygulama imar planında: Taks: 0.30 ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( TEDAŞ LEHİNE 99 YILLIĞI 1 TL DEN KİRA ŞERHİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 10:04

14/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.