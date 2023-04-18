İmamoğlu'nun tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Bilen bilir, bu noktada trafik kaosu vardı. Beylikdüzü Volvo Kavşağı'nı düzenliyor, trafik kaosuna son veriyor ve Yaşam Vadisi'ni yürüyüş hattıyla kesintisiz olarak denize bağlıyoruz."

Bu proje kapsamında, Beylikdüzü Volvo Kavşağı'nın trafik akışını rahatlatacak düzenlemeler yapılacak ve kavşak daha işlevsel hale getirilecek. Ayrıca, Yaşam Vadisi'nin denize kesintisiz bir şekilde bağlanmasıyla bölge sakinlerinin yürüyüş ve bisiklet yollarıyla deniz kıyısına ulaşması kolaylaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu proje, İstanbul'un yaşam kalitesini artırmayı ve trafik sorunlarını çözmeyi hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Başkan İmamoğlu, bu ve benzeri projelerle İstanbul'un sorunlarını çözmeye ve şehrin yaşanabilirliğini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ