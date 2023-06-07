Beylikdüzü Metrobüs Durağı nerede? İstanbul'da metrobüs hattının durakları çok merak ediliyor. Metrobüs Beylikdüzü durağı adresi ne? İETT Beylikdüzü metrobüs durağına nasıl gidilir? Beylikdüzü Metrobüs İstasyonu yol tarifi. Acaba Beylikdüzü Metrobüs hangi mahallede? Beylikdüzü Metrobüs hangi ilçeye bağlı? Metrobüs beylikdüzü son durak neresi? İETT Metrobüs Beylikdüzü Durağı Haritası ve yol tarifi

Beylikdüzü Metrobüs Durağı

İstanbul metrobüs hattı durakları ulaşım için pek çok kişinin kullandığı yerler. Metrobüs hattının bir ucunda Söğütlüçeşme, diğer ucunda ise Beylikdüzü bulunuyor. Beylikdüzü'daki metrobüs durağı her gün binlerce yolcunun biniş ve iniş önemli bir metrobüs durağı. Metrobüse binmek için Beylikdüzü metrobüs durağına nasıl gidilir? Beylikdüzü Metrobüs hangi mahallede, hangi sokakta yer alıyor? Acaba Beylikdüzü Metrobüs hangi ilçeye bağlı?

Metrobüs hattının ilk durağı (diğer yandan son durağı) olan Beylikdüzü metrobüs durağı nerede diye çok araştırılıyor. Beylikdüzü Sondurak Metrobüs İstasyonu veya TÜYAP Metrobüs İstasyonu'ndan 34B, 34BZ, 34C ve 34G metrobüs hatları geçiyorlar. TÜYAP Fuar Merkezi ve First Avenue AVM buraya çok yakında yer alıyorlar. Büyükçekmece ise Beylikdüzü son duraktan biraz daha ileride kalıyor. 300C, 303A, 401T, 448, 142 BL, 103 otobüsleri ile Büyükçekmece'ye gidebilirsiniz. Mesafe yaklaşık 4 km. Otobüsle ise 15 dakika kadar sürebiliyor.

İstanbul'da en çok yolcunun inip bindiği duraklardan birisi de Beylikdüzü metrobüs durağı. Metrobüs hattının son ucu Beylikdüzü olduğu için Beylikdüzü'ne doğru gelenler buradaki duraklarda iniyorlar. Beylikdüzü bölgesindeki metrobüs durakları ise 5 tane.

Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) Beykent Cumhuriyet Mahallesi Beylikdüzü Belediye Beylikdüzü

Beylikdüzü Metrobüs hangi ilçeye bağlı?

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi, Avrupa Yakası'nda yer alıyor. Yoğun bir şekilde kullanılan Beylikdüzü Metrobüs durağı da Beylikdüzü ilçesine bağlı. Beylikdüzü metrobüs durağı metrobüs hattının en batısında kalıyor.

Beylikdüzü Metrobüs Durağı Nerede? Metrobüs Beylikdüzü son durak neresi?

E-5 yolu kenarında yer alan Beylikdüzü Metrobüs Durağı, Tüyap'ın çok yakınında yer alıyor. Tüyap Metrobüs Durağı hangisi diye merak ediliyor. Tüyap durağı, BEylikdüzü son durak olarak geçiyor ve Tüyap'ın karşısında kalıyor. Metrobüs durağının sonunda Barış Akçakaya Hatıra Ormanı yer alıyor.

Tüyap Fuar Merkezi hangi semtte? Acaba Tüyap İstanbul hangi yakada?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Tüyap Fuar Merkezi, Beylikdüzü ilçesinde yer alıyor. Tüyap Fuar Merkezi'ne gitmek için Söğütlübahçe - Beylikdüzü metro hattının herhangi bir yerinden 34B, 34BZ, 34C ve 34G numaraları metrobüslerle Tüyap durağına gelebilirsiniz.

Beylikdüzü Metrobüs hangi mahallede?

Son durak Büyükçekmece'nin Cumhuriyet mahallesinde yer alıyor. E-5 yolunun kenarında kalıyor. Tam karşısında Tüyap olduğu için Tüyap durağı olarak da biliniyor.

İETT Metrobüs Beylikdüzü Durağı Haritası

Beylikdüzü Metrobüs İstasyonu yol tarifi

Metrobüs istasyonu E-5 üzerinde yer alıyor. İstanbul'un herhangi bir noktasından yola çıktığınızda öncelikle E-5 yoluna ulaşın. E-5 yolunu takip ettiğinizde Beylikdüzü durağına ulaşabilirsiniz. Metrobüs duraklarının en batısında kalan Beylikdüzü Tüyap durağı metrobüsle gelenler için son durak. Beylikdüzü Metrobüs İstasyonu, Tüyap Fuar Alanı'nun karşısında kalıyor. Bkz: Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Metrobüs Durakları