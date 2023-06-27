Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan Kurban Bayramı öncesi kentte tüm hazırlıklarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi’nin ilgili tüm birimleri mutlu ve huzurlu bir bayram için teyakkuz halinde çalışıyor. Kenti bayrama hazırlayan belediye ekipleri, şehit kabirlerinin bakım ve onarım çalışmalarını özenli bir şekilde gerçekleştirirken ilçedeki tüm kabristanların temizlik çalışmalarını da bayram ziyaretlerine hazır hale getirmek için titizlikle sürdürdü. Meydan, cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma yürüten ekipler tarafından ayrıca bayram öncesi ilçede bulunan ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. Öte yandan bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra her bayram olduğu gibi bu bayram da; Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı Eski Mezarlık, Kavaklı Yeni Mezarlık ve Gürpınar Mezarlığı’nda Kuran-ı Kerim okutularak kabirler duasız bırakılmadı.

Çalık: Sevdiklerinizle bir arada olacağınız bir bayram diliyorum

Kurban Bayramı’nın tüm ülkeye barış, huzur ve bereket getirmesini dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bayram sevgidir, neşedir ve gülümsemedir. Bayramlar küslüklerin, dargınlıkların geride kaldığı, ortak sofralarda buluşup sevgi ve hasretle kucaklaştığımız günlerdir. Biz de ‘Bugüne Nefes Yarına Umut’ olan bir Beylikdüzü için, komşularımızın her gününü bayram tadında yaşayabilmeleri için azimle çalışıyoruz. Kadınların, çocukların, gençlerin ve yaş almış komşularımızın mutlu olması için tıpkı bir evdeki bayram heyecanı gibi her gün aynı heyecan, aynı coşku ve aynı kararlılıkla çalıştık. Eşit, adil ve daha yaşanabilir bir Beylikdüzü için çalışmaya da devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu en yüksek seviyede yaşadığımız Kurban Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur, barış ve bolluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle bir arada olacağınız bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.