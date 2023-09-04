Tahmini Okuma Süresi: dakika

Beylikdüzü Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Daha önce kiralama yoluyla kullanılan Belediye hizmet araçlarının yerine elektrikli araçların satın alınmasının kararlaştırıldığını ifade eden Başkan Çalık, “Bu kente yapabileceğimiz en önemli yatırımlardan bir tanesi. Hem yakıt hem de kiralamalardan çok ciddi tasarruf olacak” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasına şehit olan polis ve askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Temmuz ve Ağustos ayı boyunca yapılan hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 4 Eylül Sivas Kongresi, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü meclis kürsüsünden anan Başkan Çalık, “Türk milletinin bağımsızlığı için canını ortaya koyarak yılmadan, yorulmadan yıllarca mücadeleyi sürdüren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

“Bizleri biz yapan değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz”

Göreve geldiği günden bu yana 4 buçuk yıl geçtiğini ifade eden Başkan Çalık, “Tüm çalışmalarımızda insan ve çevre odaklı kent planlamasına sadık kalarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirdik. Ortaya koyduğumuz “Beylikdüzü Aklı” ile kadınlar, çocuklar, gençler ve yaş almış komşularımız için ilçemize yepyeni tesisler kazandırdık, yeni hizmetlere imza attık. Pek çok etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Yaptığımız faaliyetlerle hayata geçirdiğimiz ve çalışmalarını sürdürdüğümüz projelerle ‘Beylikdüzü Bugüne Nefes, Yarına Umut’ olmayı sürdürecek ve bizleri biz yapan değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Barış ve kardeşlikten asla vazgeçmeyeceğiz”

Konuşmasında Cumhuriyet’in 100. yılına değinen Başkan Çalık, “Onurlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. 30 Ağustos ile beraber bunun ilk meşalesini yaktık. Ay yıldızlı bayraklarımızla sokaklarımızı ve meydanlarımızı vatandaşlarımızla güzelleştirdik. Vatandaşlarımızın bizden beklentisi, Cumhuriyet ilke ve değerlerine sahip çıkarak, karşılıklı saygı ve sevgi ile bu ülkenin çıkarlarına hizmet etmemizdir. Beylikdüzü 100. yılında cumhuriyetle kenetlenecek. Şartlar ne olursa olsun; biz hep barışın, sevginin, dayanışmanın tohumlarını inatla ekeceğiz. Vatanımızdan, Atatürk’ten, bağımsızlığımızdan, barış ve kardeşlikten asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bize de adaletli davranması lazım devleti yönetenlerin, hükümet edenlerin”

Türkiye’nin en az borçlu ilçe belediyelerinden biri olduklarını hatırlatan Başkan Çalık, “Bütçemiz 2 milyar, toplam borcumuz ise kamu borçları da dâhil 650 milyon civarında. Bunun 500 milyonu vergi borçları. Başka belediyelerin düşünmediği ama Beylikdüzü Belediyesi’nin düşünmek zorunda kaldığı ve her daim devlete faiz ödediğimiz bir borç. Bununla beraber bugüne kadar da bu kente 1 milyon metrekare kamu alanını kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Hem çevreci hem de tasarruflu

Öte yandan Başkan Çalık, daha önce kiralama yoluyla yapılan Belediye hizmet araçlarının yerine elektrikli araç satın alınmasına ilişkin gündem maddesini Başkanlık teklifi olarak oyladı. AK Parti grubu, kararı görüşmek üzere ara verilmesini ya da ertelenmesini istedi. Bunun üzerine Çalık, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından kiralama yoluyla hizmet veren 268 hizmet aracının akaryakıtla çalıştığını ifade eden Çalık, “Hepsini elektrikli araca dönmesiyle alakalı yetki alıyoruz. Araçlarımızın da Beylikdüzü Belediyesi’nin öz malı olmasını arzu ediyoruz. Burada bu alacağımız kararın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile bazı bakanlıklara izin başvuruları olacak. Ciddi anlamda da tasarruf sağlayacaktır. Kiralamalar çok yüksek bedeller çünkü. Akaryakıt fiyatları da ortada. Bu kente yapabileceğimiz en önemli yatırımlardan bir tanesi. Hem yakıt hem de kiralamalardan çok ciddi tasarruf olacak. Beylikdüzü çok güzel günleri görmeye devam edecek” dedi. Konuşmanın ardından AK Parti grubu elektrikli hizmet araçları satın alınarak tasarruf sağlanmasını amaçlayan Başkanlık teklifine ret oyu verdi. Meclisin ikinci oturumunun ise 8 Eylül Cuma günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.