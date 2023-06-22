1.Coğrafya Mesleki Kariyer Planlama Çalıştayı, bu yıl ilk kez Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşti. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin geniş kapsamda ele alındığı çalıştaya sektör yetkililerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve kamu çalışanı da katılım sağladı. Beklenti, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirildiği çalıştayda, bugünün koşullarında coğrafi bilgi sistemlerinin gerekliliği ve önemine vurgu yapıldı. Çalıştayda, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geliştirilen ve kullanıma alınan Kent Rehberi, E-imar, Kışla Mücadele, Afet Bilgi Sistemi, Veterinerlik ve Konteyner uygulamaları hakkında, Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri personeli Adem Yüksel tarafından sunum yapılarak çalışmalar ve yenilikler üzerine bilgi paylaşıldı.

“Şehrin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz”

Coğrafi verilerle beslenen kamu kurumlarının, Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamalarında diğer kamu kurumlarıyla entegre bir şekilde çalışmasının önemli olduğunu dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Tuğçe Ceylan, “Daha güncel ve işlenebilir bir sistemi beraberinde getireceği için bu gibi çalıştaylara katılım sağlamak oldukça faydalı ve önemli. Bu yıl ilki düzenlenen 1.Coğrafya Mesleki Kariyer Planlama Çalıştayı da kurumlar ile güncel verilerin temini ve uygulamalar konusunda doğrudan bilgi aktarımında bulunulan verimli bir çalıştay oldu” dedi. Ceylan, ayrıca Coğrafya bilimini belediyecilik projelerinde aktif bir şekilde kullanarak şehrin geleceğini şekillendirmeyi hedeflediklerini ve bunun öneminin farkında olduklarına da dikkat çekti.