DÜZELTME İLANI

YAĞMURSUYU KANALI VE KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



YAĞMURSUYU KANALI VE KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/347582 1- İdarenin a) Adresi : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2128667000 - 2128737379 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 12.04.2023 - 4843 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Yeni Çağrı ve www.yenigungazetesi.net haber sitesi - 13.04.2023 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

2023/347582 İKN’li BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2023 YILI İLÇE GENELİNDE MUHTELİF YAĞMURSUYU KANALI VE ALTYAPI YAPIM İŞLERİ ile ilgili İhale ilanının 5. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” Şeklinde, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 01- BBYGM-01 / Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması, (serbest kazı) M3… 1(puan)02- BBYGM-02 / Makine ile her derinlik ve her genişlikte meskûn mahalde beton boru kanalı kazısı yapılması M3 … (1 puan)03- BBYGM-03 / Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dâhil) M3 … (1 puan)04- BBYGM-04 / Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dâhil) M3 … (1 puan)05- BBYGM-05 / Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dâhil) M3 … (1 puan)06- BBYGM-06 / Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dâhil) TON … (1 puan)07- BBYGM-07 / Ø 8 - Ø 12 mm. nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON … (1 puan)08- BBYGM-08 / Ø 14 – Ø 28 mm. nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON … (1 puan)09-BBYGM-09 / Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması M2 … (1 puan)10- BBYGM-10 / Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2 … (1 puan)11- BBYGM-11 / Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) M2 … (1 puan)12- BBYGM-12 / Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi MT … (1 puan)13- BBYGM-13 / 6 cm. yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 … (1 puan)14- BBYGM-14 / 8 cm. yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 … (1 puan)15- BBYGM-15 / 50 x 20 x 10 cm. boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) MT … (1 puan)16- BBYGM-16 / 75 x 30 x 15 cm. boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) MT … (1 puan)17- BBYGM-17 / 30 x 10 x serbestboy cm. boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk) MT … (1 puan)18- BBYGM-18 / Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması M2 … (1 puan)19- BBYGM-19 / Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması KG … (1 puan)20- BBYGM-20 / Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması, yerine konulması KG … (1 puan)21- BBYGM-21 / Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm.) AD … (1 puan)22- BBYGM-22 / Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm.) Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru AD … (1 puan)23- BBYGM-23 / Ø 75 mm. PE kablo muhafaza koruge boru MT … (1 puan)24- BBYGM-24 / Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, bas bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) MT … (1 puan)25- BBYGM-25 / Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanaklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) MT … (1 puan)26- BBYGM-26 / Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, bas bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) MT … (1 puan)27- BBYGM-27 / Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, bas bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) MT … (1 puan)28- BBYGM-28 / Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, bas bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) MT … (1 puan)29- BBYGM-29 / Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, bas bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) MT … (1 puan)30- BBYGM-30 / Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, bas bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) MT … (1 puan)31- BBYGM-31 / Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)32- BBYGM-32 / Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)33- BBYGM-33 / Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)34- BBYGM-34 / Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan) 35- BBYGM-35 / Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h:1,40 m, 500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru giriş ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)36- BBYGM-36 / Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)37- BBYGM-37 / Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)38- BBYGM-38 / Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)39- BBYGM-39 / Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)40- BBYGM-40 / Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)41- BBYGM-41 / Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (H:0,78 m, Çapi:1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) AD … (1 puan)42- BBYGM-42 / Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) AD … (1 puan)43- BBYGM-43 / Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) AD … (1 puan)44- BBYGM-44 / Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) M2 … (1 puan)45- BBYGM-45 / Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) M3 … (1 puan)46- BBYGM-46 / Saç ile eğri yüzeyli beton ve betonarme tretuvar kalıbı yapılması M2 … (1 puan)47- BBYGM-47 / Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi M2 … (1 puan)48- BBYGM-48 / Her türlü Yağmursuyu Izgarasının (tekli, çiftli, tülani ...) prekast elemanlar hızlı priz alan harç ile yükseltilmesi yol kotuna getirilmesi MT … (1 puan)49- BBYGM-49 / Stabilize Hazırlanması ve Makine ile Serme Sıkıştırma Yapılması M3 … (1 puan)50- BBYGM-57 / Asfalt Robotuyla Taşınan Aşınma Asfaltı ile Yama Yapılması (Asfalt Temini; Nakliye; Yalıtım Malzemesi ve İsçilik Dâhil) TON … (1 puan)TOPLAM PUAN = 50 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının % 90 - % 110 aralığında (% 90 ve % 110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri % 90 - % 110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder." Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.