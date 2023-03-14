Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Başkan Çalık, “Sağlıkta şiddetin son bulmasını ve çalışma şartlarınızın bir an önce iyileştirilmesini diliyorum” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, meclis üyeleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte, ilçedeki hastane ve aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Sağlık çalışanlarının yaşadığı her türlü zorluğa rağmen özveriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Çalık, Beylikdüzü Devlet Hastanesi ziyareti sırasında Başhekim Uzm. Dr. Erdin Kalyonculuğu ile de makamında bir araya geldi. Hastane yönetimi ile de bir süre görüşen Başkan Çalık, daha sonra tüm doktor ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramlarını tek tek kutladı.

“EMEKLERİNİZE SAĞLIK, İYİ Kİ VARSINIZ”

Sağlık çalışanlarının oldukça zor bir işi üstlendiklerini vurgulayan Başkan Çalık, “Sağlıkta şiddetin son bulmasını ve çalışma şartlarınızın bir an önce iyileştirilmesini diliyorum. Bu vesileyle birbirinden kıymetli tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Çok yoğun ve cansiperane çalışıyorsunuz. Emeklerinize sağlık, iyi ki varsınız” diye konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi