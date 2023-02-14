Hatay’ın Samandağ, Defne, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren ve depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nün dayanışma ruhuyla buradayız. Bu zorlu günleri de hep birlikte atlatacağız” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'a giderek çeşitli temaslarda bulundu. Belediyenin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde koordine eden Başkan Çalık ilk olarak, İBB’nin Antakya’ya konumlandırdığı Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, koordinasyon konusunda izlenecek yol haritası tartışıldı. Çalık, toplantının ardından Hatay’ın Samandağ, Defne, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerine ziyaretler gerçekleştirerek depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu çadır kenti ziyaret etti

Günün devamında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdüzü Belediyesi’nin bölgede hayata geçirdiği çadır kenti gezdi. Buradaki ziyaretinde depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, “Dayanışma içerisinde inşallah bu zor günleri atlatacağız” dedi. Erişilemeyen noktalara hızla yardım ulaştırmak üzere bölgeye giden moto kuryeler ile de sohbet eden İmamoğlu, “Çok güzel bir iş olmuş. Mehmet Başkanımızın paylaşımında gördüm. Sizleri burada görmek çok güzel. Yüreğinize sağlık, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

“Yurttaşlarımızın yaşamış olduğu travmayı paylaşıyoruz”

Afet sonrası tüm yaraların ancak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla sarılabileceğini ifade eden Başkan Çalık, “Güzel ülkemizin 10 ilinde hissedilen ve hepimizi derinden etkileyen deprem sonrası Beylikdüzü'nün dayanışma ruhuyla Hatay’dayız. Buradaki yurttaşlarımızın yaşamış olduğu travmayı paylaşıyor, yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz ki bu zorlu günleri de hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ