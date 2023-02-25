Beylikdüzü Belediyesi'nin başta deprem olmak üzere ilçeyi her türlü afete ve olumsuz doğa koşullarına karşı hazır hale getirmek için yaptığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Afetlere karşı çalışmalarını afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olarak planlayan Belediye, müdahale planının temel prensiplerini belirlemek ve afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla "Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planlarını" hazırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Afetlerin zamanını bilemeyiz ama afet olduğunda hazır olmayı tasarlayabiliriz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçeyi olası afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için aldığı önlemler ve hazırlıklar aralıksız sürüyor. Afetlere karşı çalışmalarını afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olarak planlayan Belediye, müdahale planının temel prensiplerini belirlemek ve afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla "Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planlarını" hazırladı. Değişen risk koşullarına karşı da planların güncelleme ve geliştirme çalışmaları alanında uzman birçok akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş birliği içinde devam ediyor.

4 TESİS İNŞA EDİLDİ

Plan dahilinde ilk olarak Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu. Her türlü afetle mücadelenin ilgili diğer kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğü bu tesiste aynı zamanda tüm afet hazırlık eğitimleri de veriliyor. Afet anı çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere kurulan Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde ise afet sonrasında tüm lojistik ve ihtiyaç koordinasyonunun yapılacağı, gıda depolama alanlarının yer aldığı, yardım dağıtımlarının yapılacağı tesisler yer alıyor. Bu merkezin içinde bulunan Beylikdüzü Mutfak ise olası afet anında günlük 30 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesiyle hizmet verecek. Afet anı ve sonrasında kullanılmak üzere de Pazar İstanbul Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi açıldı. 22 bin 995 metrekarelik inşaat alanına sahip 3 kattan oluşan alan, olası afet durumlarında il içi ve dışından gelecek lojistik malzemelerin depolanacağı ve dağıtımının yapılacağı, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı bir tesis olarak tasarlandı.

NEFES ARAMA KURTARMA EKİBİ KURULDU

Çalışmalar kapsamında ayrıca Beylikdüzü Afet Toplanma Alanları belirlenerek bu alanlarda görev alacak personelin görevlendirmeleri yapıldı. Ayrıca, afet anında ihtiyaç duyulması halinde arama kurtarma çalışmalarını ivedi bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Nefes Arama Kurtarma Ekibi kuruldu. Ekipler başta Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremler olmak üzere İzmir depremi, Muğla'daki orman yangınları ve Kastamonu'daki sel felaketlerinde görev alarak kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yine olası afet durumunda ihtiyaç duyulacak malzemelerin yer aldığı afet konteynerlerinin içindeki malzemeler tamamlandı. Malzemelerin periyodik bakım ve muayeneleri de düzenli aralıklarla yapılıyor.

İŞ YERLERİ KONTROL EDİLİYOR

İl Risk Azaltma Planı (İRAP) doğrultusunda belirlenen hedef ve eylemler kapsamında gerekli risk azaltma çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda İBB tarafından 2020 yılında hazırlanan "Beylikdüzü Risk Raporu" çalışmasında ortaya çıkan veriler doğrultusunda ilçede bulunan iş yerleri mahalle bazlı ve faaliyet türüne göre listelendi. İş yerlerinin taşıyıcı sisteme zarar verip vermediklerinin kontrolleri devam ederken açık pazar yerlerine cephe binalar ile taşkın alanlarda pompa-motopomp kontrolleri de yapılıyor.

KŞ YERLERİ KONTROL EDİLİYOR

Afet yönetiminin kalbi olarak kabul edilen risk azaltma çalışmaları kapsamında Beylikdüzü'ndeki riskli binaların dönüştürülmesi ve vatandaşların güvenli konutlarda barındırılması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına da öncelik veriliyor. İlçede gerçekleşen tüm kentsel dönüşüm çalışmalarına destek veren Beylikdüzü Belediyesi ayrıca KİPTAŞ ile birlikte ortak çalışma yaparak riskli konutların bulunduğu ve yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi'nde kentsel dönüşüm sürecini başlattı.

"DAHA DİRENÇLİ BİR BEYLİKDÜZÜ'NÜ NASIL İNŞA EDERİZ GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Göreve geldiği ilk günden itibaren deprem başta olmak üzere olası diğer afetlere karşı hazırlıklar yaptıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Afetlerin zamanını bilemeyiz ama afet olduğunda hazır olmayı tasarlayabiliriz. Kaymakamlığımızın da iş birliği ile daha dirençli bir Beylikdüzü'nü nasıl inşa ederiz gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 10 bin nüfusun olduğu her noktaya müdahale konteynerleri yerleştireceğiz. Devletin saygın kurumlarıyla iş birliği içerisinde bu süreci devam ettirmeye çalışacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, Beylikdüzü'nde güzel bir sistem kurmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi