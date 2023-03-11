Daha dirençli bir Beylikdüzü inşa etmek için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki tüm kentsel dönüşüm süreçlerini destekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan incelemeler sonucu, Beylikdüzü’nde tespit edilen 1045 riskli yapıdan 974’ünün yıkımı gerçekleştirildi. 71 riskli bina için işlemler devam ederken yıkımı yapılan 110 binanın yapımıyla ilgili iskân çalışmalarının sürdüğünü belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kentimizi daha dayanıklı hale getirmek, tedbirleri ve afet yönetimini iyileştirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, daha dirençli bir Beylikdüzü için ilçedeki tüm kentsel dönüşüm süreçlerine destek veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Beylikdüzü'nde tespit edilen 1045 riskli yapıdan 974'ünün yıkımı gerçekleştirildi. 71 riskli bina için işlemler devam ederken, yıkımı yapılan 110 binanın yapımıyla ilgili iskan çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kentimizi daha dayanıklı hale getirmek, tedbirleri ve afet yönetimini iyileştirmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) doğrultusunda belirlenen hedef ve eylemler kapsamında gerekli risk azaltma çalışmalarına devam ediyor. Belediye, afet yönetiminin kalbi olarak kabul edilen risk azaltma çalışmaları kapsamında ilçedeki riskli binaların dönüştürülmesi ve vatandaşların güvenli konutlarda barındırılması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik veriyor. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan incelemeler sonucu ilçede tespit edilen 1045 riskli yapıdan 974'ünün yıkımı gerçekleştirildi. 71 riskli bina ile ilgili işlemler devam ederken yıkımı yapılan 110 binanın da yapımıyla ilgili iskan çalışmaları sürüyor.

GÜRPINAR SİTELER BÖLGESİ'NDE DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Belediye aynı zamanda, KİPTAŞ ile birlikte ortak çalışma yaparak riskli konutların bulunduğu ve yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi'nde kentsel dönüşüm sürecini başlattı. 2020 yılında Belediye ile KİPTAŞ arasında imzalanan Hizmet Protokolü'nün ardından çalışmalara başlanarak Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde, Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı. Burada, hak sahipleri ile tek tek görüşülerek proje süreci tüm şeffaflığıyla anlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu uzlaşı sağlanarak 25 Mart 2022'de temeli atılan projede çalışmalar hızla devam ediyor.

"AFETLERİN ZAMANINI BİLEMEYİZ AMA AFET OLDUĞUNDA HAZIR OLMAYI TASARLAYABİLİRİZ"

Kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, şöyle konuştu:

"Kentimizi daha dayanıklı hale getirmek, tedbirleri ve afet yönetimini iyileştirmek için canla başla çalışıyoruz. Olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek için acilen kırılgan binalarımızı yenilememiz gerekiyor. Bir yandan afet öncesi, afet anı ve sonrası için çalışmalarımızı yürütürken bir yandan da kentsel dönüşümü önceliğimize alarak hareket ediyoruz. Eski yapıların bir an önce dönüşmesi için gerekli düzenlemeleri yaparken tüm olası risklere karşı risk haritalarımızı da yeniliyoruz. İRAP çalışmaları kapsamında; Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi, İRAP eylemleri ve Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışmaları ile Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırlama çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, doğa olaylarının bir afete dönüşmemesi için risk ve kriz süreçlerinde koordinasyonu ve birimler arası eşgüdümü sağlayacak Koordinasyon İşleri Müdürlüğümüzü kuruyoruz. Bu müdürlüğün tek görevi kentimizin afetlere yönelik hazır olmasını, yani kentsel dayanıklılığı sağlamak olacak. Afetlerin zamanını bilemeyiz ama afet olduğunda hazır olmayı tasarlayabiliriz. Kaymakamlığımızın da iş birliği ile daha dirençli bir Beylikdüzü'nü nasıl inşa ederiz gayreti içerisinde çalışmalarımıza sürdürüyoruz."

Kaynak: Yenigün Haber MMerkezi