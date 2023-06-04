Beykoz gezilecek yerler listesi hazırladık. Boğaz kıyısında yer alan güzel ilçede harika saraylar, korular, doğal güzellikler ve müzeler sizleri bekliyor. Peki İstanbul Beykoz'da gezilecek yerler hangileri? Beykoz'da gezilecek tarihi yerler, Beykoz taraflarında gezilecek yerler ve doğal güzelliklere göz atmak istiyoruz.

Beykoz Gezilecek Yerler Listesi

İstanbul'un güzide ilçelerinden birisidir Beykoz. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan kıyısında yer alır. Eşsiz boğaz manzarası ile bilinen Beykozda gezilecek güzel yerler listesi epey uzundur. Size Beykoz taraflarında gezilecek yerler listesi hazırladık.

Beykoz civarlarında Göksu, Kanlıca, Riva Rehri, Soğuksu, Yalıköy, Çubuklu, Paşabahçe, Polonezköy ve Kavacıkta gezilecek yerler çok merak ediliyor. Ayrıca Beykoz korusunda gezilecek yerler de çok aranılıyor. Kimileri Beykozda gezilecek sakin yerler ararken kimi aileler de Beykozda cocuklarla gezilecek güzel yerler bakıyorlar.

İstanbul Beykoz gezilecek yerler: Beykoz'da Gezilecek 10 Yer

Beykoz tarafında gezilecek yerler listemiz başlıyor. Size liste halinde Beykozun gezilecek yerleri hakkında bilgi vereceğiz.

Anadolu Kavağı, Beykoz

Beykoz ilçesinde konumlanan Anadolu Kavağı, şirin bir balıkçı kasabası. Anadolu Kavağı, Beykoz ilçesi sınırında bulunan ve birçok kişinin ilgisini çeken bir lokasyondur. Tekneleri, balık ağları, balık dükkanları ve yemyeşil ortamı ile İstanbul'dan uzaklaşmak isteyenlere muhteşem bir ortam sunuyor. Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı'nda görmeniz gereken yerler arasında en başta geliyor. 800 yıllık Yoros Kalesi, Ceneviz Kalesi olarak da biliniyor.

Yuşa Tepesi'nde Hazreti Yuşa Türbesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Yuşa Tepesi manzarası ile de ünlü. Anadolu Feneri de burada görmeniz gereken yerlerden. Midillili Ali Reis Camii de gköyde göreceğiniz tarihi yapılardan birisi. Poyrazköy Kalesi de 600 yıllık bir başka kale. Anadolu Kavağı'na İETT otobüsü veya Eminönü'nden kalkan vapur ile gelebilirsiniz. Anadolu Kavağı kahvaltı mekanları da çok popüler. Çam Vadisi Kafe, Yoros Cafe, Yosun Restoran ve Kavak Çapari Restoran en güzel mekanlar arasında sayılabilir.

Polonezköy Tabiat Parkı, Beykoz

Anadolu Yakasında gezilecek doğal yerler listesinde Polonezköy Tabiat Parkı en çok tercih edilen adreslerden birisi. Polonezköy Tabiat Parkı yılın her mevsimi Anadolu Yakası'nda piknik yapmak isteyenler tarafından sevilmektedir. Beykoz sınırında yer alan tabiat parkında çeşitli piknik alanları bulunmaktadır. Bu alanlardan Cumhuriyet Parkı Piknik Alanı, Stella Polonezköy ve Polonezpark piknikçilere mangal yapma imkanı sunarken, misafirler piknik alanlarından kiloyla etlerini alabiliyor.

Piknik alanında ayrıca serpme kahvaltı, hamak ve semaver gibi olanaklar da mevcuttur. Piknik alanları içerisinde bulunan çardaklarda piknik yapabilirsiniz. Tabiat parkına toplu taşıma ile 15KÇ, 135G 136 numaralı İETT otobüsü ile ulaşabilirsiniz.

Mihrabat Korusu, Beykoz

İstanbul Beykoz'da Mihrabat Korusu'nda yer alan Mihrabat Mesire Alanı, Anadolu Yakası'nın popüler piknik alanlarından biridir. Boğaz'a hakim bir alanda yer alan mesire yeri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yemyeşil çiçekleri ve ağaçlarıyla çok farklı bir görünüme sahip oluyor. Orman piknik alanlarında mangal ve semaver yakılmasına izin verilmektedir. Gezinti yerinde tuvaletler, çeşmeler, piknik masaları, çocuk oyun alanı, koşu-yürüyüş yolu ve otopark bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra sabahları zengin bir açık büfe kahvaltının servis edildiği restoran, kafe ve büfe gibi işletmeler de orman içerisinde hizmet vermektedir. Koruda hafta sonu pikniği yapabilir veya sevdiklerinizle uzun bir Pazar kahvaltısı yapabilirsiniz. mesire yerine 121A, 15, 15T, 15A numaralı İETT otobüsleri ile ulaşabilirsiniz.

Çubuklu Korusu ve Hidiv Kasrı, Beykoz

Çubuklu Korusu, İstanbul ilinin Beykoz ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Hidiv Kasrı da Çubuklu Korusu içinde yer aldığı için burası İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden birisidir. Hidiv Kasrı giriş ücreti var mı? Hidiv Kasrı hangi semtte diye çok merak edilir. Hidiv Kasrı Beykoz'dadır. Hidiv Kasrı Yalısı kimin diyenler için belirtelim: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Beltur burayı işletiyor.

Beykoz Korusu (Abraham Paşa Korusu)

Acaba Beykoz Korusu nasıl bir yer? Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Korusu, aynı zamanda İstanbul’un en güzel korularından birisi. Sultan II. Abdülhamid döneminden kalma bir yer olan korunun diğer bir adı da Abraham Paşa Korusu. Beykoz Korusu içerisinde güzel köşkler, Aşiyanlar (kuş evleri), havuzlar ve yürüyüş parkurları bulunuyor. İki restoranı ve bir de havuz başı çay bahçesi bulunan korudaki restoranlar düğün ve nikah için tercih edilen yerler arasında.

Abraham Paşa Korusu, Boğaz'ın sırtlarında, Beykoz semti ile Paşabahçe semti arasında geniş bir araziye yayılıyor. Alanı 27.9 hektardır. Boğaz'a bakan yamaçlarda başlar ve iç kesimlerde Riva'ya kadar uzanır. Doğuda doğal ormanla bütünleşmiştir. Peki Abraham Paşa kimdir? Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşa'nın adamlarından Erem Amira'nın torunu Abraham Paşa (1833-1918). Abraham Paşa, dönemin Osmanlı padişahı Abdülaziz ile dostluk kurmuş ve rivayete göre padişahla oynadığı tavla maçını kazanarak bu koruluğun bulunduğu büyük malikaneyi kazanmış.

İshak Ağa Çeşmesi

Beykoz'un en önemli çeşmesi İshak Ağa Çeşmesi'dir. Türk çeşme mimarisinin şaheserlerinden biri olarak bilinen İShak Ağa Çeşmesi'nin diğer adı On Çeşmeler olarak bilinir. 500 yıllık çeşmenin tarihi Mimar Sinan'a kadar dayanır. Sonradan çeşme günümüz mimarisine Gümrük Emini İshak Ağa tarafından H. 1159 (M. 1746) yılında yapılan restorasyon sonucunda gelmiştir.

Beykoz'da gezilecek tarihi yerler

İstanbul Beykoz'da bilinen en eski yaşam tarihi M.Ö. 700'ler. Bu dönemde deniz yoluyla gelip Beykoz'u kendilerine yurt edinen Traklar, Beykoz'a yerleştiği bilinen ilk halk olarak karşımıza çıkar. Traklar Beykoz'a geldiklerinde buraya kralları Amikos'tan dolayı "Amikos" adını vermişler. Amikos Beykoz'un bilinen en eski adıdır. Beykoz'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde kalma bir çok saray ve kale bulunmaktadır. Listemiz şöyle:

Beykoz Kasrı 1845-1854 Abdülmecid Han

Küçüksu Kasrı 1752 I. Mahmut

Çubuklu Hıdîv Kasrı 1906 II. Abdülhamid Han

Anadoluhisarı Kalesi 1396 Yıldırım Bayezit

Mihrişâh Sultan Çeşmesi 1806 III. Selim

Anadolu Kavağı Kalesi 1630 IV. Murat

Midillili Ali Reis Camii 1593 Midillili Ali Reis

On Çeşmeler (İshâk Ağa Çeşmesi) 1550-1747 I. Mahmud

İskender Paşa Camii ve Türbesi 1560 Gazi İskender Paşa

Karakulak Çeşmesi 1836 II. Mahmut

Paşa Çeşmesi 1870 Abdülaziz Han

Anadolu Feneri ve Camii 1567 (I. Mahmud)

Beykoz sahil gezilecek yerler

Size Beykoz sahilde gezilecek yerler listesini de hazırlamaya çalıştık. Beykozda gezilecek güzel yerler arasında sahildeki yapılara da göz atmanızı öneririz. Beykoz sahili restoranları, parkları ve tarihi yerleri ile ünlü. Beykoz sahilinde Hidiv Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Kuleli Müzesi, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Korusu, Adadolu Kavağı, Yoros Kalesi ve Yuşa Tepesi sırayla görebileceğiniz yerler arasında.

Beykoz'un Kanlıca semti özellikle yalıları ile ünlüdür. En meşhur yalılardan bazıları Ali Paşa, Sadrazam Saffet Paşa, Rukiye Sultan, Yağlıkçı Hacı Reşit Bey, Hekimbaşı Salih Efendi, Sadrazam Hüseyin Paşa, Sadrazam Halil Ethem Paşa, Marki Necip Paşa, Manolya Yalısı olarak sıralanabilir.

Beykoz Riva'da gezilecek yerler

Riva kumsalı ile ünlü. Ayrıca Riva deresinde de kayık ve tekneyle seyahat etmek mümkün. Elmasburnu Tabiat Parkı, Elmasburnu Plajı, Riva Halk Plajı, 2. Koy Plajı, Riva Kalesi ve Riva Cam Sanat Merkezi burada gezilebilecek diğer yerler.

Beykoz gezilecek yerler parklar

Acaba Beykozda gezilecek doğal yerler arasında hangi parklar var? Beykoz parkları arasında en popülerleri şunlar:

T. C. Beykoz Belediyesi Meliha Teyze Parkı

Sultaniye Parkı

Baruthane Parkı

Göksu Parkı

Akbaba Çamlık Park

Atatürk Parkı

Orhan Veli Kanık Parkı

Elmasburnu Tabiat Parkı

Göztepe Tabiat Parkı

Dedeoğlu Parkı

Beykoz'da ailecek gezilecek yerler

Aile ile gezmek isteyenler için Beykoz'da pek çok yer bulunuyor. Beykozda çocuğunla gezilecek yerler listenize Kelebek Çiftliği veya Polonezköy Zoo Park ile başlayabilirsiniz.

Anadoluhisarı

Küçüksu Kasrı (Milli Saraylar)

Yoros Kalesi

Polonezköy Tabiat Parkı

Elmasburnu Tabiat Parkı

Otağtepe Parkı

Polonezköy Zoo Park

Yuşa Hazretleri Tepesi

Riva Plajı

Otağtepe Fatih Korusu

Elmasburnu Kadınlar Plajı

İstanbul Kelebek Çiftliği

Beykoz Mecidiye Kasrı (Milli Saraylar)

Riva Kalesi

Göztepe Tabiat Parkı

Anadolu Kavağı Beykoz gezilecek yerler

Beykoz taraflarında gezilecek yerler arasında Anadolu Kavağı en popüler adreslerden birisi. Adeta bir Ege balıkçı kasabasını andıran Anadolu Kavağı civarında gezilecek yerler çok merak ediliyor. Yoros Kalesi, Hazreti Yuşa Tepesi, Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi burada gezilecek yerler arasında. Anadolu Kavağı salıncak fotoğrafı sosyal medyada popüler. Çoğu kişi Anadolu Kavağı salıncak nerede diye merak ediyor. Bu salıncak fotoğrafını Çam Vadisi Kafe bahçesinde çekebilirsiniz.

ANADOLU YAKASI GEZİLECEK YERLER (DOĞA GÜZELLİKLERİ)

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