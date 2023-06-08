Beykent Metrobüs Durağı nerede? İstanbul'da metrobüs hattının durakları çok merak ediliyor. Metrobüs Beykent durağı adresi ne? İETT Beykent metrobüs durağına nasıl gidilir? Beykent Metrobüs İstasyonu yol tarifi. Acaba Beykent Metrobüs hangi mahallede? Peki Beykent tramvay durağı metrobüse yakın mı? Beykent Metrobüs hangi ilçeye bağlı? İETT Metrobüs Beykent Durağı Haritası ve yol tarifi

Beykent Metrobüs Durağı

İstanbul metrobüs hattı durakları ulaşım için pek çok kişinin kullandığı yerler. Beykent'deki metrobüs durağı da binlerce yolcunun kullandığı önemli bir metrobüs durağı. Konumu itibariyle ulaşım için önemli bir noktada yer alan Beykent metrobüs durağına nasıl gidilir? Beykent Metrobüs hangi mahallede, hangi sokakta yer alıyor? Acaba Beykent Metrobüs hangi ilçeye bağlı? Metrobüs hattının orta duraklarından birisi olan Beykent metrobüs durağı nerede diye çok araştırılıyor. 34AS, 34G, 34BZ, 34A ve 34G metrobüs hatları Beykent durağından geçiyorlar.

Beykent Üniversitesi Beylikdüzü hangi Metrobüs Durağı?

Üniversiteye gitmek isteyenler Beykent Üniversitesi metrobüs durağı hangisi diye merak ediyorlar. Beykent Üniversitesi Beylikdüzü yerleşkesi ve Beykent Üniversitesi Hastanesi için metrobüs durağı en yakın Beykent metrobüs durağı. Bu durakta inmeyi unutursanız Beylikdüzü Son Durak (Tüyap) da buraya yürüme mesafesinde.

Beykent Metrobüs hangi ilçeye bağlı?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan Beykent, Avrupa Yakası'nda yer alıyor. Yoğun bir şekilde kullanılan Beykent Metrobüs durağı Esenyurt ilçesine bağlı. Beykent metrobüste Cumhuriyet Mahallesi ve Beylikdüzü Son durak (Tüyap) duraklarının ortasında kalıyor. Metrobüs hattının en batısındaki duraktan bir önceki durak.

E-5 yolu üzerinde yer alan Beykent Metrobüs Durağı, Esenyurt'ta yer alıyor. Metrobüs durağı İstanbul Outlet Park'ın karşısında kalıyor. Arçelik fabrikası da buraya yakın.

Beykent Metrobüs hangi mahallede?

Cumhuriyet mahallesinde yer alıyor. Esenyurt'un sonunda, E-5 yolunun ortasında kalıyor.

Zincirlikuyu Beykent Metrobüs kaç durak?

Gece metrobüsünde 35 durak, gündüz binerseniz 28 durak. Bkz: Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüs durakları

İETT Metrobüs Beykent Durağı Haritası

Beykent Metrobüs İstasyonu yol tarifi

Metrobüs istasyonu E-5 üzerinde yer alıyor. İstanbul'un herhangi bir noktasından yola çıktığınızda öncelikle E-5 yoluna ulaşın. E-5 yolunu takip ettiğinizde Beykent durağına ulaşabilirsiniz. Beykent Cumhuriyet metrobüs durağı ve Beylikdüzü Tüyap metrobüs duraklarının ortasında kalan Beykent durağı Zeytinburnu sahilinden 7 km uzaklıkta kalıyor. Beykent Metrobüs İstasyonu,ı İstanbul Outlet Park'ın karşısında kalıyor. Beykent Üniversitesi Hastanesi buraya 1.5 km uzaklıkta.