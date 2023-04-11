Kirby, geçtiğimiz hafta sızdırılan belgelerin ABD Başkanı Joe Biden'a sunulduğunu ve Adalet Bakanlığı'nın olaya yönelik adli soruşturma başlattığını söyledi. Ayrıca, ABD'nin müttefikleriyle üst düzey seviyede temas halinde olduğunu belirtti.

Söz konusu belgeler, Ukrayna-Rusya savaşı ve diğer önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bilgileri içeriyor. Olayın, 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'teki Snowden krizi kadar önemli olduğu düşünülüyor. Amerikalı uzmanlar, bu yeni sızıntının öneminin, paylaşılan belgelerin güncel bilgiler içermesinden kaynaklandığına işaret ediyor.

Kirby, belgelerin kimler tarafından ve hangi amaçla sızdırıldığına dair spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını belirtti. Başka belgelerin de sızdırılmak üzere ele geçirilmiş olma ihtimali hakkında ise "Gerçekten bilmiyoruz." dedi.

Sızıntılar, geçtiğimiz şubat ve mart aylarında Discord ve Telegram üzerinden yapıldığı ancak yeni fark edildiği belirtiliyor. Kirby, gazetecilere, sızdırılan belgelerin bazılarının içeriklerinin değiştirildiğini ve bu nedenle haber yaparken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bu iddiaların doğrulanması durumunda, ABD'nin askeri ve istihbari bilgilerin güvenliği konusunda önemli sorunlar yaşayabileceği ve müttefikleriyle ilişkilerini etkileyebileceği düşünülüyor.

Kaynak:AA