27 yıldır ihtiyaç sahibi ve özel gereksinimli bireylere destek olan Bodrum Sağlık Vakfı, geleneksel hale gelen Beyaz Gece etkinliği ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

13 Haziran Salı akşamı, Mandalin Yalıkavak’da tüm konukların saflığı ve temizliği yansıtan beyaz kıyafetlerle katılacağı etkinliğin geliri ihtiyaç sahibi ve özel gereksinimli bireylere bağışlanacak.

Beyaz Gece öncesi Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu tarafından Bodrum Mandalin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Numan Balaban, bu etkinlikten elde edilecek gelirin tamamının vakıftaki öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyonunda kullanılacağını belirtti.

27 YILDIR DESTEKLERİMİZ SÜRÜYOR

Numan Balaban, “Bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Bodrum Sağlık Vakfı 27 yıldır şeffaf şekilde yönetiliyor. Gönüllülerden ve üyelerden oluşan değerli bir komitemiz var. Vakfımızda 30 kişiye ulaştık. Fizyoterapi ve konuşma terapisi gibi özel eğitimler veriyoruz. Belediyeden aldığımız ruhsatla teşhis konmuş özel hastalara da fizyoterapi ve klinik pilates hizmeti veriyoruz. Vakıf olarak önemli bir misyon üstlendik. Bölgemizde desteğe ve özel eğitimlere ihtiyacı olan öğrencileri ve bireyleri hayata kazandırıyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizi evlerinden araçlarla alıyoruz. Rehabilitasyonunu yapıyor, atölye çalışmaları ve sanatsal etkinliklere katılımını da sağlıyoruz. Vakfa gelir sağlamak amacıyla herkese açık bir pilates salonumuz var. 27 yılda gönüllülük esasıyla çok önemli bir yere geldik. Bu vakıf Bodrum halkının bize emanetidir. Vakfımızı her ne kadar sizlere tanıtmaya çalışsak da yetersiz kalır. Bodrumda yaşayan ve bizleri tanımak isteyen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

CEMİYET HAYATI BODRUMDA BİR ARAYA GELECEK

Cemiyet hayatı ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin de katılacağı etkinlik hakkında bilgi veren Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, “Bu yıl 3'üncüsünü yapacağımız Beyaz Gece'de güzel sürprizler konuklarımızı bekliyor. Farklı lezzetler ve içeceklerden oluşan limitsiz ikramlarımız olacak. Ülkemizin tanınmış sanatçıları ve iş dünyasının önemli isimleri de vakfımızın gecesine geliyor. Hep birlikte yaza merhaba diyeceğiz. Bu gecenin bütün gelirleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere vakfımıza gidiyor. Geceye katılmak isteyenler biletlerimize vakfımız veya komite üyelerimizden elde edebilir” diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Ülker İnan da Beyaz Gece’nin vakıf ve vakıfta eğitim gören öğrenciler için önemli olduğunu vurgulayarak “Beyaz Gece sevginin, birlik olmanın ve dayanışmanın gecesidir. Amacımız vakıf dostlarımızla bu özel gecede bir araya gelerek, birlik olmanın ve dayanışmanın gücünü hissetmek. Beyazlar içerisinde katılacağımız gecede her birimiz koşulsuz sevgiyi, dayanışmayı ve saflığı yaşayacağız” ifadesini kullandı.

Vakıf Genel Kurul Üyesi ve Beyaz Gece mekan sponsoru Atilla Serttaş ise Beyaz Gece’nin Bodrum’da yaza merhaba konsepti ile örtüşen bir etkinlik haline geldiğini vurguladı, geceye ülke çapında cemiyet, sanat, siyaset ve ekonomi alanlarındaki ünlü isimlerin katılmasının özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasında çok önemli olduğunun altını çizdi.

Serttaş şöyle devam etti: “Vakfa gelir sağlamak adına 15 yıl boyunca çeşitli geceler düzenledik. Bu organizasyona son üç yıldır “Beyaz Gece” ismini verdik ve katılımcılardan geceye özel beyaz giyinmelerini istedik. Bu geceye katılıp vakfa destek vermek isteyen katılımcılar için biletler hazırladık. Katılımcılarımız bu biletlerle katılacakları “Beyaz Gece” de gönüllerince eğlenirken sponsorların kendi özel mutfaklarından sunumlarını gerçekleştirecekleri birbirinden özel yiyecek ve içeceği tadacaklar. 13 Haziran’da Yalıkavak Mandalin’de gerçekleşecek, renkli sürprizlerle dolu bu gecede tüm vakıf dostlarımızı birlik olmaya, sevginin gücünü birlikte hissetmeye davet ediyoruz”