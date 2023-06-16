Sabri Ülker Vakfı tarafından sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek amacıyla kurulan Sabri Ülker Vakfı Yayınları alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri kabul edilen uluslararası Best Business Awards’tan “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Jüri: “Eğitim ve sağlık için harika bir girişim”

2019 yılında sağlıklı yaşam, dengeli beslenme ve gıda konularında toplumun bilimsel bilgiye erişimini sağlamak amacıyla kurulan Sabri Ülker Vakfı Yayınları’nın çalışmalarından övgüyle bahseden Best Business Awards jürisi, “Türkiye'de inanılmaz bir sayı olan 10 milyon kişiye ulaşan sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme konulu bir dizi kitap ve sesli kitap yayınlayan Sabri Ülker Vakfı'nı tebrik ediyoruz” dedi. Jürinin, “Türk milletinin eğitimi ve sağlığı için büyük bir etkisi olan harika bir girişim” olarak nitelendirdiği Sabri Ülker Vakfı Yayınları, aldığı ödülle başarılarını tescillemiş oldu.

Selen Tokcan: “Sabri Ülker Vakfı Yayınları Kütüphanesiyle daha çok çocuğa ulaştık”

Best Business Awards gibi prestijli bir kurumdan ödül almaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan şöyle konuştu; “En uygun fiyatlara, Türkiye’nin her bölgesinde ‘Herkes Okusun Diye’ sloganıyla yola çıkan Sabri Ülker Vakfı Yayınları; çocuk kitapları ile akademik ve popüler bilim kategorilerinde kitaplarla bugüne kadar 10 milyon kişiye ulaştı. Ayrıca, Şubat 2022’de bir ilki gerçekleştirerek Adana Mimar Kemal İlkokulu’nda Sabri Ülker Vakfı Yayınları Kütüphanesini açtık. Türkiye’nin dört bir yanında Sabri Ülker Vakfı Yayınları Kütüphaneleri kurmaya devam ederek; okuyan, bilen, sorgulayan gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz ” dedi.