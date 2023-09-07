İşte beslenme çantasına koyabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli yemek tarifleri:
Tavuklu Sandviç: Malzemeler:
Tam buğday ekmeği dilimleri
Haşlanmış tavuk göğsü dilimleri
Marul yaprakları
Domates dilimleri
Az yağlı yoğurt veya mayonez
Tuz, karabiber
Yapılışı: Tam buğday ekmeği dilimlerinin arasına tavuk göğsü, marul ve domates dilimlerini yerleştirin. Az yağlı yoğurt veya mayonezi ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. İkinci dilimi üstüne kapatın ve dilimleyerek servis edin.
Sebzeli Makarna Salatası: Malzemeler:
Kepekli veya tam buğday makarna
Renkli biber dilimleri
Salatalık dilimleri
Rendelenmiş havuç
Mısır taneleri
Zeytinyağı, limon suyu
Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı: Makarnayı haşlayıp soğuduktan sonra sebzeleri ve mısırı ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırarak karıştırın. Soğuk olarak tüketilebilir.
3. Peynirli ve Zeytinli Omlet: Malzemeler:
Yumurta
Beyaz peynir veya lor peyniri
Yeşil ve siyah zeytinler
Domates dilimleri
Tuz, karabiber
Yapılışı: Yumurtaları çırpın, tuz ve karabiber ekleyin. Tavada hafifçe kızartıp altı piştikten sonra peynir, zeytin ve domates dilimlerini ekleyin. Üzeri iyice pişene kadar kısık ateşte tutun. Dilimleyerek çantanıza koyabilirsiniz.
4. Yoğurtlu Meyve Salatası: Malzemeler:
Doğranmış meyveler (muz, çilek, üzüm, elma vb.)
Az yağlı yoğurt
Bal veya pekmez
Yulaf ezmesi (isteğe bağlı)
Yapılışı: Meyveleri karıştırın, üzerine yoğurt ve bal veya pekmez ekleyin. İsteğe bağlı olarak yulaf ezmesi ilave edebilirsiniz. Karıştırarak beslenme çantanıza ekleyebilirsiniz.
Bu tarifler, çocuklarınızın beslenme çantasına hem lezzet hem de sağlık katmak için harika seçenekler olabilir. Besin değerine dikkat ederek, çocukların günlük besin ihtiyaçlarını karşılayacak öğünler hazırlamayı unutmayın.