İşte beslenme çantasına koyabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli yemek tarifleri:

Tavuklu Sandviç: Malzemeler:

Tam buğday ekmeği dilimleri

Haşlanmış tavuk göğsü dilimleri

Marul yaprakları

Domates dilimleri

Az yağlı yoğurt veya mayonez

Tuz, karabiber

Yapılışı: Tam buğday ekmeği dilimlerinin arasına tavuk göğsü, marul ve domates dilimlerini yerleştirin. Az yağlı yoğurt veya mayonezi ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. İkinci dilimi üstüne kapatın ve dilimleyerek servis edin.

Sebzeli Makarna Salatası: Malzemeler:

Kepekli veya tam buğday makarna

Renkli biber dilimleri

Salatalık dilimleri

Rendelenmiş havuç

Mısır taneleri

Zeytinyağı, limon suyu

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı: Makarnayı haşlayıp soğuduktan sonra sebzeleri ve mısırı ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırarak karıştırın. Soğuk olarak tüketilebilir.

3. Peynirli ve Zeytinli Omlet: Malzemeler:

Yumurta

Beyaz peynir veya lor peyniri

Yeşil ve siyah zeytinler

Domates dilimleri

Tuz, karabiber

Yapılışı: Yumurtaları çırpın, tuz ve karabiber ekleyin. Tavada hafifçe kızartıp altı piştikten sonra peynir, zeytin ve domates dilimlerini ekleyin. Üzeri iyice pişene kadar kısık ateşte tutun. Dilimleyerek çantanıza koyabilirsiniz.

4. Yoğurtlu Meyve Salatası: Malzemeler:

Doğranmış meyveler (muz, çilek, üzüm, elma vb.)

Az yağlı yoğurt

Bal veya pekmez

Yulaf ezmesi (isteğe bağlı)

Yapılışı: Meyveleri karıştırın, üzerine yoğurt ve bal veya pekmez ekleyin. İsteğe bağlı olarak yulaf ezmesi ilave edebilirsiniz. Karıştırarak beslenme çantanıza ekleyebilirsiniz.

Bu tarifler, çocuklarınızın beslenme çantasına hem lezzet hem de sağlık katmak için harika seçenekler olabilir. Besin değerine dikkat ederek, çocukların günlük besin ihtiyaçlarını karşılayacak öğünler hazırlamayı unutmayın.