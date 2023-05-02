Besin piramidi nedir?

Besin piramidi, herkes için sağlıklı beslenmeyi temel amaç olarak gösteren bir araçtır. Bu araç doğrultusunda besin gruplarının dengesi ve önemi basit düzeyde anlaşılabilir. Besin piramidi her biri bir yiyecek kategorisine ve ilgili miktara karşılık gelen "katmanlara" bölünmüş bir piramittir. Besin piramidi tam olarak üçgen şeklindedir. Bunun nedeni ise yukarıya çıktıkça daralan bu piramit vücuda alınması gereken besin miktarının belirlenmesi ile doğru orantılıdır.

Besin piramidi kaça ayrılır?

Besin piramidi; Tahıllar, Sebze-Meyveler, Et-Bakliyat, Şeker ve Yağlar olmak üzere kendi içerisinde 4 gruba ayrılır.

Piramidin tabanında yer alan besin grubu, günlük beslenme planınızın içinde en fazla miktarda tüketmeniz gereken besinleri barındırır. En üstteki grup ise en az miktarda tüketmeniz gereken besinleri içerir. Piramidin en altını tahıl grubu oluştururken piramidin üst kısımlarına çıkıldıkça sırasıyla; vitamin ve mineral kaynakları olan sebze ve meyveler, proteinler ve en üst kısımda en az tüketmeniz gereken yağ ve şekerler bulunur.

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