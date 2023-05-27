Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/474 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/474 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumelihisarı (Akatlar) Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesinde kain 2004 ada 186 parsel sayılı, 488,00 m2 ana taşınmaz yüzölçümü, kayden "Dört Katlı Sekiz Daireli Kargir Apartman" vasıflı ana taşınmazdaki mahallen 54 kapı numaralı betonarme apartmanın tapu kaydında ve fiiliyatta 2.kattaki 1/8 arsa paylı Bağımsız bölüm 5 nolu meskenin tamamıdır. Taşınmazın mimari projesi ayrıntılı olarak incelendi, apartman sakinlerinden satışa konu daire hakkında bilgiler edinildi. Ayrıca mimari yerleşimi, alan bilgisi, cephesi, malzeme ve işçilik kalitesi çok benzer olan bir üst katındaki 7 nolu daire emsal olarak gezildi. 5 nolu daire merdiven çıkışına göre sol tarafta kalmaktadır. Net kullanım alanı yaklaşık 95,00 m2, brüt alanı yaklaşık 115,00 m2'dir. Mimari projesine göre 5 bağımsız bölüm nolu daire; 2 oda, 1 salon, 2 balkon, mutfak, hol, banyo, wc'den teşkildir. Adresi: Akatlar Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi, No:54 K:2 D:5 Beşiktaş/ İstanbul

İmar Durumu: 11.03.1974 onanlı 1/500 ölçekli Mevzii İmar Planı’nın geçerli olduğu alanda H:12,50 m irtifada “Blok Nizam yapılanma koşullarında “Konut” alanında kalmaktadır.” Söz konusu parseldeki bina için III Sınıf B grubu yapı olup 26.05.1967 tarih 7407 sayılı yapı ruhsatı ve 29.11.1968 tarih 7163-6757 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcut olup, bu tarihten sonra düzenlenmiş herhangi bir inşaat ruhsatına rastlanılmamıştır. Söz konusu yerdeki 5 nolu bağımsız bölümün net yaklaşık olarak 95,00 m2’dir.

Kıymeti : 2.650.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 12:11

16/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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