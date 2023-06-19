Atık yönetimi konusunda önemli bir adım olan çöp konteynerleri projesi ilk aşamada üç mahallede uygulanmaya başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen talepler sonucunda çöp konteynerlerinin yer alacağı alanlarda çalışmalarını tamamladı. Çöp konteynerlerinin yer altına alınması projesi, alan çalışmalarının tamamlanmasının ardından diğer mahalleleride de uygulanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da atık yönetiminin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Beşiktaş’ta çevre ve görüntü kirliliğini önlemek adına çöp konteynerlerimizi yer altına alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle nüfusu yoğun olan mahallerimizde böyle bir talep oluşmuştu. Biz de hızlıca bunu organize etmeye başladık. Atık yönetimini çağa uygun, modern bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Arnavutköy, Bebek ve Levent mahallerimizde bunları bitirdik ve diğer mahallerimizde de hızlıca fizibilite çalışmaları bittikten sonra uygulamaları yapılacak. Bu çalışmalar kapsamında yer altına özel olarak tasarlanmış atık konteynerleri ile evsel atıklar bu konteynerlerde toplanmış olacak.”