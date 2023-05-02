İntibak yasası çıktı mı? Emekliye intibak zammı ne zaman ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga Kuru kimdir? Tolga Kuru Peruk Saçını Neden Fırlatıp Attı

ÖTV indirimi telefonlara ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak?

Remzi Barlas Kimdir, Mesleği Ne?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği derbide forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Nasıl şampiyon olurlar?

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Nasıl şampiyon olurlar?

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman ın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı.