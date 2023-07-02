Emrecan Bulut, Beşiktaş tarafından Somaspor'dan 5 milyon liraya transfer edildi. Peki aman Emrecan Bulut Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut kimdir, kaç yaşında? Emrecan Bulut hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?

Beşiktaş yeni transferi Emrecan Bulut kimdir?

Emrecan Bulut, futbol kariyerinde zorlu şartlarla başlayan ve çektiği sıkıntılara rağmen mücadelesini sürdüren bir isimdir. 20 yaşındaki genç futbolcu, pandemi sürecinde fazla kiloları nedeniyle futbolu bırakıp fabrika işçisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Emrecan, o dönemde 90 kiloya ulaşmıştır ve futbolu geride bırakmıştır. Ancak, şans ona güldüğünde bir hocası olan Ferdi Öztürk, ona ilham verici bir teklif yaparak, "Gel, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir takımın başına geçiyorum. Benim takıma gel, oyna. Oynadığın zaman neler olacak göreceksin" demiştir. Bu teklif, Emrecan'ın kariyerine geri dönmesini sağlamıştır.

Daha sonra, 23 Eylül 2021 tarihinde amatör takım olan Karaköyspor'a transfer olan Emrecan, aldığı kiloları vermeye başlamıştır. Bu süreçte azimle çalışan genç futbolcu, 19 Temmuz 2022 tarihinde 2. Lig ekibi Somaspor'a transfer olmuştur.

Emrecan Bulut, geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla büyük bir çıkış yapmıştır. 34 maçta 16 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarılı performansıyla genç futbolcu, futbolseverlerin dikkatini çekmiş ve Beşiktaş'ın transfer radarına girmiştir.

Emrecan Bulut hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?

Emrecan Bulut, Karaköy SFK'deki başarılı performansıyla TFF 2. Lig takımlarından Somaspor'un dikkatini çekti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, genç yetenek Emrecan'ı takımına transfer etmek için teklifte bulundu ve Emrecan Bulut, bu teklifi kabul ederek 19 Temmuz 2022 tarihinde kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Somaspor formasıyla geçirdiği tek sezonunda, Emrecan Bulut 33 lig karşılaşmasında 15 gol atıp 1 asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta da 1 gol kaydetmeyi başardı.

“Beşiktaş’a hoş geldin Emrecan”

Emrecan Bulut, Somaspor'un profesyonel lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Solak olmasına rağmen sağ ayağını da oldukça iyi kullanabilen Emrecan, golcülük yetenekleriyle dikkat çekmektedir.

Beşiktaş, Emrecan Bulut transferi için Somaspor'a 5 milyon TL bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Bu transfer, Beşiktaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden "Beşiktaş'a hoş geldin Emrecan" mesajıyla duyuruldu. Emrecan, yeni takımının dün akşam gerçekleştirdiği ilk antrenmana katıldı.