Beşiktaş Konferans Ligi ön eleme ne zaman? 2023 BJK Konferans Ligi ön eleme kaç maç oynayacak? Beşiktaş Konferans Ligi ön eleme muhtemel rakipler kim? Acaba Beşiktaş Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? Bu sene Beşiktaş'ın Konferans ligi muhtemel rakipleri ve ön eleme tarihleri:

Beşiktaş Konferans Ligi ön eleme ne zaman 2023?

2022/23 sezonunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş taraftarı için Konferans ligi mesaisi başlamak üzere. Siyah beyazlı takımın taraftarları Konferans Ligi heyecanını hissetmeye başladılar. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Acaba BJK kaç eleme turu oynayacak? Beşiktaş'ın bu sezon Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için kaç tur geçmesi gerekiyor? Merak edilen soruların yanıtlarını sizin için derledik:

Beşiktaş Konferans Ligi ön eleme kaç maç oynayacak?

Konferans Ligi Ön Elemelerine 2. turdan katılan Beşiktaş'ın grup aşamasına geçebilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor: 2. Ön Eleme Turu, 3. ön Eleme Turu ve Play-off Turu. Bu üç turun tarihlerine ve muhtemel rakiplere göz atalım:

Beşiktaş Konferans Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Konferans Ligi ön eleme maçlarına 2. ön eleme turundan katılan Beşiktaş'ın önünde geçmesi gereken üç tur var. Bu üç turu da geçmesi halinde 31 Eylül'de Beşiktaş'ı Konferans Ligi grup aşamasındaki ilk maçı bekliyor. Eğer Beşiktaş üç turdan herhangi birinde elenirse Avrupa serüveni sona ermiş olacak.

Beşiktaş Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak?

Siyah beyazlı takım Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

» Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

27 Temmuz 2023 tarihinde ilk maçlar oynanacak. Rövanş maçları ise 3 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak.

» Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu

10 Ağustos 2023 ilk maçların tarihi. Rövanş maçları ise 17 Ağustos günü oynanacak.

» Konferans Ligi Play-off Turu

24 Ağustos 2023 tarihinde grup aşaması öncesi son tur olan play-off turunun ilk maçları oynanacak. Play-off rövanş maçları ise 31 Ağustos'ta.

Beşiktaş Konferans Ligi ön eleme muhtemel rakipler

Bu sene Beşiktaş'ın Konferans ligi muhtemel rakipleri çok merak ediliyor. Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı.

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)

Kaynak: HABER MERKEZİ