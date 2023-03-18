Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, bugün İstanbulspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.