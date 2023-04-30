Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle! BJK GS maçı canlı skor kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'i 32. hafta maçında Galatasaray Beşiktaş'ın konuğu oluyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen iki takımda maça mutlak 3 puan parolası ile çıkıyor. BJK GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray maçı hakkında merak ettikleriniz Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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BJK- GS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ...

Beşiktaş: Mert, Rosier, Sais, Colley, Masuaku, Redmond, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe (Dubois), Torreira, Oliveira, Rashica (Barış), Mertens, Kerem, Icardi

GALATASARAY DAHA ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.

VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLAR...

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.