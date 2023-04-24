Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi için artık nefesler tutulmuş durumda. 32. haftanın en dikkat çeken karşılaşmasına sahne olacak zorlu derbi öncesi maçın tarihi, biletlerin ne zaman çıkacağı ve muhtemel 11'lere ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri gün itibariyle henüz satışa çıkmadı. Genel satışın 25 Nisan Salı günü başlaması bekleniyor.