Karşılaşmada ilk ciddi atak 8. dakikada ev sahibi Fenerbahçe'den geldi. Pedro'nun sol kenarda Tayyip Talha Sanuç'tan kaptığı top Arda Güler'in önüne düştü. Topla ceza sahası içine kat eden bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Masuaku'ya çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Arda Güler, orta sahada kaptığı topu ilerde bekleyen Valencia'ya gönderdi. Ceza sahasında kale önüne kadar topu süren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.

38. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kenardan kullanılan serbest vuruşta arkaya seken topu sağ çaprazda bekleyen Arda Güler çok iyi kontrol etti. Sağdan kale karşısına kadar çalımlarla paralel giden Arda Güler, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

41. dakikada penaltıyı kullanan Valencia, sol direk dibine gönderdiği topla Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0.

43. dakikada bu kez konuk ekip tehlike yarattı. Uzaklaştırılamayan topa, Welinton ceza sahası çizgisi üstünden vurdu. Altay Bayındır'ın bu oyuncunun vuruşunda çıkardığı ve oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada siyah-beyazlılar Aboubakar ile gole çok yaklaştı. Orta sahadan uzaklaştırılan ve Samet Akaydın'ın kontrol edemediği top Aboubakar'ın önüne düştü. Aboubakar'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Altay Bayındır, golcü oyuncunun ayaklarına uzanarak topu kontrol etti. (AA)