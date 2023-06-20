Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı kutladı. Sabah saatlerinde fen işleri ve temizlik işleri garajındaki emekçilerimizle bir araya gelen Başkan Rıza Akpolat daha sonra belediyemize bağlı Aşevi ve Esenlik Merkezi’ni ziyaret ederek çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Başkan Akpolat’ın bir sonraki durağı ise belediyemizin Levent’te bulunan ana hizmet binası oldu. Katları tek tek dolaşarak mesai arkadaşlarıyla bayramlaşan Akpolat, “Göreve geldiğimiz günden beri oldukça yoğun bir gündem yaşadık. Pandeminin olumsuz yansımalarına ve 2023 yılı genel seçimlerin yoğun ve yorucu temposuna rağmen komşularımızı ve çalışanlarımızı mağdur etmedik. Semtimizin altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ettik. Bundan sonra da komşularımızın ve çalışanlarımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.