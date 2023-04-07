Beşiktaş-Atletico Madrid dostluk maçı ne zaman saat kaçta sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Depremzedelere yardım amacıyla düzenlenecek olan mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadelenin tüm gelirleri deprem bölgesine aktarılacak. Peki Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacak?

Beşiktaş ve Atletico Madrid dostluk maçında karşı karşıya gelecek. 120'inci yılını kutlayan iki köklü kulüp Kahramanmaraş merkezli depremzedelere yardım eli uzatabilmek için mücadele edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak. Beşiktaş-Atletico Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba saat 20:00'de oynanacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele NTV ve Star TV'den naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.