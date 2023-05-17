Son dönemlerde Twitter hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Berna Laçin, “Neler Oluyor Hayatta?” isimli televizyon programının sunucu Hakan Ural’a sert göndermelerde bulundu. Kendisini hedef alan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Laçin, sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı. İşte ayrıntılar…

Senelerdir oyunculuk sektöründe olan ve çok ses getiren birçok projede boy gösteren Berna Laçin, son dönemlerde meslek hayatından ziyade Twitter hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle toplumsal olaylara ve gündeme dair sık sık paylaşımlarda bulunan Laçin, pazar günü yapılan seçimler için de dikkat çeken paylaşımlar yayınladı. Bir paylaşımı sebebi ile hedef alınan Laçin, kendisi hakkında konuşanlardan biri olan Hakan Ural’a cevap vermekte gecikmedi.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan ve cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi sebebi ile ikinci tura kalan seçimler ile ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Berna Laçin, Hakan Ural tarafından hedef gösterildi. “Neler Oluyor Hayatta?” isimli TV programının sunucularından biri olan Ural’ın söylediklerine sessiz kalmayan Laçin, cevabı ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

HEDEF GÖSTERDİ!

Seçim sonuçları açıklanmadan önce Twitter hesabı üzerinden “Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunan Berna Laçin, Hakan Ural tarafından hedef gösterildi. Laçin’in bu paylaşımı seçim sonuçlarına ithafen yaptığını ve depremzedeleri hedef aldığını ileri süren Hakan Ural, izleyicilerden tepki gördü.

CEVAP VERMEKTE GECİKMEDİ!

Berna Laçin’in paylaşımını depremzedelere yoran ve bu sebep ile de Laçin’i hedef haline getiren Hakan Ural, sosyal medyada olay yarattı. Laçin, kendisine atılan iftiraya şu şekilde karşılık verdi:

“İftira atan gıybet sunucusu ile ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Seçim süreci depremzedelerle ilgili hiçbir paylaşımım olmamıştır. Deprem bölgesine bağış ve yardım dışında hiçbir yorumum da olmamıştır. Hesabım ortadadır. Hem programda gıybet yapıp hem de “Tavuk bile su içerken Allah’a bakarmış” diye dini istismar edenin tavuk kadar beyni olsa, zaten tavuk gibi yukarıdan kendine yem atanların gösterdiği hedefe tavuk gibi gıdaklamak yerine, yıllar önce beraber ekmek yediği insana iftira atmadan da karnını doyurabileceği edepli bir yol bulurdu kendine şunca sene! Değil benim karşımaca çıkacak kadar, tavuk kadar cesareti olsa özür diler, böyle gıybet üzerinden para kazanmayı bırakıp tövbe eder! Ama tavuk deyip geçme, tavuk kadar VİCDAN olacak insanda önce!”