Haziran ayı boyunca dolu dolu bir programla Marmarisli sanatseverleri ağırlayan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023’ün programı, son haftasında da konserler, söyleşiler ve atölye çalışmasıyla rengârenk!

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival, 19 Haziran haftasında Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü, Yeni Türkü ve GeoTrain Jazz’ın konserlerinin yanı sıra çok sayıda caz, blues, klasik ve tango grubunun sokak performanslarına ev sahipliği yapacak.

Amos Antik Kenti’nden ilham alarak “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023’te ayrıca yazar ve editör Irmak Zileli’nin söyleşisi, yazar Hakan Akdoğan’ın gerçekleştireceği bir edebiyat atölyesi ve Akdoğan’ın yazar Sezgin Kaymaz’la birlikte konuk olacağı bir panel de sanatseverleri bekliyor.