Berkay Altunyay’ın yeni single çalışması “Ay ve Deniz” 16 Haziran’da Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicisiyle buluşuyor.

“Olmazlara İnat”, “Kurtulsam”, “Dönenin Haline” ve son olarak “Haberi Bile Yok” ile dinleyicilerin diline dolanan şarkıların sahibi Altunyay yine söz ve bestesi kendine ait “Ay ve Deniz” ile adından söz ettirecek. Romantik sözleri elektronik altyapıyla birleştiren Altunyay’a düzenlemede Wox ve TVTO eşlik etti.

Berkay Altunyay’ın yeni single’ı “Ay ve Deniz” 16 Haziran’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında