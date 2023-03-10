Yeni dizi projesi için Ankara'dan İstanbul'a taşındığı bilinen başarılı oyuncu Berkay Veli, geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Ankara’dan İstanbul’a taşınmanın kendisi için zor olduğunu belirten Veli; “Yeni ev için sürekli alışveriş yapmam gerekiyor.

Ankara gibi sakin bir şehirden sonra İstanbul’a alışmak benim için zor oluyor. Ama çok sevdim bu şehri. Yeni evimi denize yakın seçmeye özen gösterdim” dedi. Yen, dizi çekimlerinin başladığını ve yakında ekranlarda olacaklarını söyleyen Veli; “Çok heyecanlıyım, güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Umarım izleyicide de karşılığını bulur.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi