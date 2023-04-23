Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, Ramazan Bayramı'nda Bungolov evler için rezervasyon yaptırdılar. Bayram'ın ilk günü yola çıkan ünlü çift hayatlarının şokunu yaşadılar. Gittikleri yerde bungolov evlerini göremeyen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay dolandırıldıklarını anladılar.

Bu işin peşini bırakmayacağını belirten Atiksoy, ınstagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok. O paranın kat kat fazlası çıkacak sizden, rezil pislikler. Bizi dolandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Asla peşinizi bırakmayacağız. Telefon ettik, 'Yanlış numara' diye açtı yüzsüzler. Berk'i de beni de sosyal medyadan engellediler. İlk işimiz dava açmak olacak."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi