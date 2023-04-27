Bergüzar Korel, sosyal medyada paylaşılan bir alkol reklamına sitem dolu bir paylaşım yaptı. "O gün geldiğinde…" ifadesi kullanılan reklam, milyonlarca vatandaş gibi ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i de rahatsız etti. Sosyal medyada dönüp duran alkol reklamında "O gün geldiğinde sen nasıl kutlayacaksın?" sloganıyla neye işaret ediliyor? Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rahatsızlığını dile getirirken tokat gibi sözler sarf etti. Ünlü oyuncu "İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!" dedi.

İşte Bergüzar Korel'in dikkat çeken paylaşımı... Bergüzar Korel yaptığı paylaşımda; “Laik’liği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10.yıl marşı söylemeyi vatanseverlik sayan, ve tüm bu saçmalıkları da cumhuriyet’e bağlayanlar. İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık.” ifadelerini kullandı.