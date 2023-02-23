Büyük depremin enkazı henüz kaldırılmamışken birçok ismin normal hayata hızlı döndüğüne vurgu yapan başarılı oyuncu Bergüzal Korel, sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşarak sitem etti.

"Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Süslü püslü kelimelerle uzun uzun yok o haklı sen de haklısıncılar. Komşunun evinden cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük.

Yedisi,kırkı,elliikisinde dualar okuttuk,anılarını yad ettik. Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmemne, herkese anlayış gösterecekmişiz de, kılıf uydurmayın sahte hüznünüze, kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun. Evinde iki hafta önce sıcak kahvesini içen evini kaybetmiş biri kahve storynizi görse üzülmez mi en basitinden ya..?

Çocuklarının cenazesine ulaşamayan analar babalar senin çocuğunla fotoğrafını görğnce kahrolmaz mı? Ailesini kaybetmiş onca insan ne hisseder? Ama hayat devam ediyorcular, etmiyor arkadaşlar etmiyor! Bir yerde bizim insanlarımızın hayatı bizim hayatımız bitti,ülke koca bir cenaze evi olmuş hayat filan devam etmiyor!! kalkmış normal nedir'i tartışıyoruz. Ya sabır!! dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi