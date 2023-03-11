Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak adlandırılan Kahramanmaraşlı merkezli 11 ilimizi etkileyen büyük depremin ardından bir çok ünlü isim gibi Bergüzar Korel'de depremzedeler için elini taşın altına koyan isimlerden.

Bergüzar Korel depremzedeler için konut kira yardımı yaptığını ancak çok kötü evlerin fahiş fiyata kiralandığını sosyal medya hesabından sitem ederek paylaştı.

Korel, Konya'da bir evin 4.000 TL depozite, 4.000 TL kira isteyen bir evi paylaşarak, "Bu ev için bu parayı istemek vicdansızlıktır" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi