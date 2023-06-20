Türk pop müziğine damga vuran Hadise, yaza hızlı giriş yaptı.Konserden konsere koşan, her konserinde kusursuz bir sahne performansı sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile Uluslararası Bergama Kermesi’nde büyük bir coşku ile karşılandı. İki saate yakın sahnede kalan Hadise, The Attico kırmızı minik etek ve kot ceket giydi.

Listelerin zirvesine yerleşen son hiti ‘Feryat’ ile şarkısı ile konserine başlayan Hadise; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını söyleyerek, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir performansa imza attı.