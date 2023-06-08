Ünlü oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 yarışmasında 4. seçilen Berfu Yıldız ile 2019 yılında evlenmiştir. Berfu Yenenler, Kuzey (3) ve Mete (2) adında iki çocuğa sahiptir. Yakın arkadaşı Murat Dalkılıç'a telefon şakası yaparak eşine ulaşamadığını söyleyen Berfu, aynı zamanda onlar birlikte mi diye sormuştur. Murat Dalkılıç'ın, Eser Yenenler için yalan söylemesi sosyal medyada tepki gördü. Berfu, Murat Dalkılıç'a "Eser nerede? Seninle olduğunu söyledi" sorusunu yöneltti ve "İçeride uyuyor" cevabını aldı. Murat Dalkılıç'ın profesyonelce kaçış cevapları ve Eser Yenenler'i satmadığı anlar, sosyal medyayı salladı.

Berfu Yenenler: Erkekler Kapatılsın

Konuşmanın ardından Eser Yenenler, Murat Dalkılıç için "adam adam" yorumunda bulundu, Berfu ise "Siz örgüt olmuşsunuz" şeklinde tepkisini dile getirdi. Video sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar "Murat Dalkılıç kapatılsın" şeklinde yorum yaparken, diğerleri ise "Aradığım arkadaş yorumlarında bulundu, işte Murat Dalkılıç'in Eser Yenenler'i satmadığı anların videosu" şeklinde yorumlarını paylaştı.