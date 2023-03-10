26 Şubat 1984 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji mezunudur. Başkent Üniversitesi’nde işletme konusunda ihtisas yaparken Türkiye’nin Yıldızları adlı, aktör ve aktris yetiştirip hafta sonu performanslarını değerlendiren yarışma programına katıldı. Bu programla birlikte yıldızı parladı.
İlk olarak, Aşkımızda Ölüm Var isimli dizide Pervin’in (Ece Uslu) kardeşini canlandırdı. İlk başrolünü Aşka Sürgün dizisinde oynayan oyuncu sonradan bir dönem dizisi olan Hatırla Sevgili’de ikinci başrolünü sergiledi. En son olarak Halid Ziya Uşaklıgi’in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Bu dizide Bihter karakterini canlandırmıştır.
Dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Behlül karakteri ile yasak aşk yaşaması büyük ilgi görmüştür. Aşk-ı Memnu’daki rolü sayesinde popülerliğini artırdı.
FİLMOGRAFİ
2009-Güz Sancısı-
2009-Gecenin Kanatları
2012-Gergedan Mevsimi
2013-Benim Dünyam
Televizyon
2004-Aşkımızda Ölüm Var
2005-2006-Aşka Sürgün Zilan Şahvar Azizoğlu atv
2006-2008 Hatırla Sevgili
2007-Avrupa Yakası
2008-2010-Aşk-ı Memnu
2010-2012-Fatmagül’ün Suçu Ne?
2013-2014-İntikam
2015-2016-Muhteşem Yüzyıl: Kösem
İnternet dizi ve filmleri
2019-2021-Atiye
2020-Night on Earth/(Anlatıcı-Seslendirme)
Film seslendirme
2010-Oyuncak Hikâyesi 3
2012-Cesur
2015-Minyonlar
2021-Greenpeace Türkiye 25.Yıl
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2004-2005-Tofita
2010-2011-Patos
2010-2011-Rexona
2013-2014-Duru
2015-2016-Arçelik
2021–BMW