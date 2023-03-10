26 Şubat 1984 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji mezunudur. Başkent Üniversitesi’nde işletme konusunda ihtisas yaparken Türkiye’nin Yıldızları adlı, aktör ve aktris yetiştirip hafta sonu performanslarını değerlendiren yarışma programına katıldı. Bu programla birlikte yıldızı parladı.

İlk olarak, Aşkımızda Ölüm Var isimli dizide Pervin’in (Ece Uslu) kardeşini canlandırdı. İlk başrolünü Aşka Sürgün dizisinde oynayan oyuncu sonradan bir dönem dizisi olan Hatırla Sevgili’de ikinci başrolünü sergiledi. En son olarak Halid Ziya Uşaklıgi’in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Bu dizide Bihter karakterini canlandırmıştır.

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Behlül karakteri ile yasak aşk yaşaması büyük ilgi görmüştür. Aşk-ı Memnu’daki rolü sayesinde popülerliğini artırdı.

FİLMOGRAFİ

2009-Güz Sancısı-

2009-Gecenin Kanatları

2012-Gergedan Mevsimi

2013-Benim Dünyam

Televizyon

2004-Aşkımızda Ölüm Var

2005-2006-Aşka Sürgün Zilan Şahvar Azizoğlu atv

2006-2008 Hatırla Sevgili

2007-Avrupa Yakası

2008-2010-Aşk-ı Memnu

2010-2012-Fatmagül’ün Suçu Ne?

2013-2014-İntikam

2015-2016-Muhteşem Yüzyıl: Kösem

İnternet dizi ve filmleri

2019-2021-Atiye

2020-Night on Earth/(Anlatıcı-Seslendirme)

Film seslendirme

2010-Oyuncak Hikâyesi 3

2012-Cesur

2015-Minyonlar

2021-Greenpeace Türkiye 25.Yıl

Reklam

2004-2005-Tofita

2010-2011-Patos

2010-2011-Rexona

2013-2014-Duru

2015-2016-Arçelik

2021–BMW

instagram