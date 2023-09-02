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Ünlü türkücü Berdan Mardini, pembe takım elbisesiyle kameralar karşısına geçti ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımıyla ilgili olarak, takipçilerinden "Barbie akımına uydu" yorumları geldi. Berdan Mardini ise paylaşımına "Ben beğendim, bence yakışmış" notunu ekledi.

Ünlü türkücü Berdan Mardini, son dönemde imaj değişikliğine giderek sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, pembe takım elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımı Gündemde

Mardini'nin pembe takım elbisesiyle çekilen fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Ünlü türkücü, paylaşımına "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düştü.

"Masa örtüsüyle çıkacağım"

Berdan Mardini, birkaç gün önce mavi-beyaz kareli keten bir takım elbiseyle poz vermişti. Paylaşımının altına ünlü şarkıcı, "Bu sefer masa örtüsüyle çıkacağım" notunu eklemişti.