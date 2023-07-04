Türkücü Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği Fatoş Yelliler ile 2021 yılında yaşanan ihanet sebebiyle boşanmıştır. Mardini, bu sürecin ardından yeni bir ilişkiye adım atarak genç sevgilisiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

"Bu kız çok genç değil mi?"

Kozmetik sektörüne yönelerek büyük bir yatırım yapmasıyla gündemde olan şarkıcı Berdan Mardini, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile yeni ilişkisini duyurdu. Mardini, sarışın genç bir kadınla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu ekledi. Paylaşıma yorum yapan şarkıcı Ceylan, "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar, genç kadının yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" şeklinde yorumlar yaptı.