2023 yılında berber fiyat listesine zam geldi. Türkiye'de 2023 yılında ortalama berber fiyatları ne kadar? 2023 saç sakal traşı kaç lira? Antalya, Muğla kuaför fiyatı ne kadar? Tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

2023 Yılı Türkiye'de Ortalama Berber Fiyatları

Standart erkek saç traşı: 60-120 TL

Erkek sakal traşı: 35-70 TL

Erkek kaş aldırma: 25-50 TL

Fön çekme: 20-40 TL

Yüz bölgesine ağda işlemi: 25-50 TL

Saç yıkama işlemi: 25-40 TL

Çocuk saç traşı: 50-80 TL

Saça ustura uygulama: 40-60 TL

Saç boyama işlemleri: 130-250 TL

Manikür uygulaması: 60-100 TL

Pedikür uygulaması: 60-100 TL

2023 yılı itibariyle damat tıraşı fiyatları ise il ve ilçeye göre, 200 TL ile 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

2023 Yılı Antalya Berber Fiyatları

Saç-sakal kesimi: 300 TL

Saç kesimi: 200 TL

Sakal kesimi : 100 TL

Saç yıkama ve fön: 80 TL

Sakal kesimi ve saç yıkama: 780 TL

Çocuk traşı: 200 TL

Saç kazıma: 200 TL

Damat traşı : 900 TL

Saç boyaması: 300 TL

Bıyık boyama: 100 TL

Cilt Bakımı: 200 TL

Maske: 80 TL

Yüz bölgesine ağda işlemi: 80 TL

Kaş Alma: 40 TL

Manikür: 150 TL

Pedikür: 200 TL

2023 Yılı Muğla Berber Fiyatları

Saç kesimi: 115 TL

Saç-sakal: 160 TL

Şekilli sakal: 61 TL

Saç yıkama: 30 TL

Ağda: 30 TL

Saç boyama: 210 TL

Fön-yıkama: 50 TL

Ense düzeltme-bıyık: 30 TL

Damat traşı: 700 TL