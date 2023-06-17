2023 yılında berber fiyat listesine zam geldi. Türkiye'de 2023 yılında ortalama berber fiyatları ne kadar? 2023 saç sakal traşı kaç lira? Antalya, Muğla kuaför fiyatı ne kadar? Tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
2023 Yılı Türkiye'de Ortalama Berber Fiyatları
Standart erkek saç traşı: 60-120 TL
Erkek sakal traşı: 35-70 TL
Erkek kaş aldırma: 25-50 TL
Fön çekme: 20-40 TL
Yüz bölgesine ağda işlemi: 25-50 TL
Saç yıkama işlemi: 25-40 TL
Çocuk saç traşı: 50-80 TL
Saça ustura uygulama: 40-60 TL
Saç boyama işlemleri: 130-250 TL
Manikür uygulaması: 60-100 TL
Pedikür uygulaması: 60-100 TL
2023 yılı itibariyle damat tıraşı fiyatları ise il ve ilçeye göre, 200 TL ile 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
2023 Yılı Antalya Berber Fiyatları
Saç-sakal kesimi: 300 TL
Saç kesimi: 200 TL
Sakal kesimi : 100 TL
Saç yıkama ve fön: 80 TL
Sakal kesimi ve saç yıkama: 780 TL
Çocuk traşı: 200 TL
Saç kazıma: 200 TL
Damat traşı : 900 TL
Saç boyaması: 300 TL
Bıyık boyama: 100 TL
Cilt Bakımı: 200 TL
Maske: 80 TL
Yüz bölgesine ağda işlemi: 80 TL
Kaş Alma: 40 TL
Manikür: 150 TL
Pedikür: 200 TL
2023 Yılı Muğla Berber Fiyatları
Saç kesimi: 115 TL
Saç-sakal: 160 TL
Şekilli sakal: 61 TL
Saç yıkama: 30 TL
Ağda: 30 TL
Saç boyama: 210 TL
Fön-yıkama: 50 TL
Ense düzeltme-bıyık: 30 TL
Damat traşı: 700 TL