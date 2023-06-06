Bugünden itibaren benzinin litresine ortalama 66 kuruş zam yapıldı. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 21.22 lira, Ankara'da 21.57 lira, İzmir'de 21.58 lira, Adana'da 21.93 lira ve Diyarbakır'da ise 22.23 lira oldu. Bu zamla birlikte, benzin fiyatları Mayıs ayına göre yüzde 4.2 oranında yükselmiş oldu.

Zamlardan Motorinde Etkilendi

Son günlerde petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 21 TL'nin üzerine çıkması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Bu zamdan etkilenecek akaryakıt türlerinden biri de motorindir.

7 Haziran Çarşamba 2023 Benzin Fiyatı

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorine 1 lira 42 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Bu zamın 7 Haziran Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması planlanıyor.

Gelecek zamdan sonra, motorin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,36 TL'den 20,78 TL'ye yükselecek. İstanbul'un Anadolu yakasında motorin 20,72 TL'den, Ankara'da 21,16 TL'den ve Diyarbakır'da ise 21,27 TL'den satılacak.