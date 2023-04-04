Petrol fiyatları OPEC’in üretim kesintisi kararı ile sert yükseldi. Bu gelişme ile araç sahipleri “Benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?” sorularını araştırmaya başlarken son dakika haberi geldi. Edinilen bilgiye göre benzin fiyatını 1 TL’nin üzerinde zam geldi. Öte yandan LPG fiyatları içinse 2,12 TL’lik indirim pompa fiyatlarına yansıdı. İşte haberin detayları…

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 4 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine 5 Nisan Çarşamba günü itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Motorin litre fiyatları içinse herhangi bir zam ya da indirim haberi bugün için bulunmuyor.

LPG’YE BÜYÜK İNDİRİM

LPG (otogaz) fiyatları ise geçtiğimiz Perşembe günü yapılan 28 kuruşluk indirimin ardından bu gece değişti. Otogaz fiyatları için 2,12 liralık indirim akaryakıt tabelasına yansıdı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,34 TL Motorin: 20,43 TL LPG (Otogaz): 10,30 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 21,71 Motorin: 20,77 TL LPG (Otogaz): 10,31 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,69 TL Motorin: 20,85 TL LPG (Otogaz): 10,09 TL