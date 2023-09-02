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ABD gösterge Ekim ayı West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatları önemli bir artış kaydetti; ABD ham petrolü Perşembe günü varil başına 2 doların üzerinde bir artış gördü. Bu sıçrama, Suudi Arabistan'ın hakim olduğu OPEC+ konsorsiyumunun üretim kesintilerini 2023 sonuna kadar sürdüreceği beklentilerine bağlanıyor. Bu, OPEC öncülüğünde uzun süreli kesintilere işaret edecek ve piyasanın yükseliş eğilimini daha da pekiştirecek. Ek olarak, West Texas Intermediate (WTI) %2,2'lik bir kazanç kaydederek art arda üçüncü ayda da pozitif ivme yakaladı; bu da giderek daralan arzın bir kanıtı.





ABD Ham Petrol Üretimi Yükselişte

ABD hükümetinin son verileri ham petrolün gidişatını aydınlattı ve ABD ham petrol üretiminin Haziran ayında %1,6 oranında artarak günde 12,844 milyon varile ulaştığını ortaya koydu; bu, salgın öncesi Şubat 2020 günlerinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Buna rağmen, ABD ham petrol stokları büyük bir düşüş yaşadı. artan ihracatın ve yoğunlaşan rafineri operasyonlarının bir sonucu olarak geçen hafta beklenmedik bir şekilde 10,6 milyon varil azaldı. Ayrıca, ABD stoklarındaki sürekli düşüş ve Suudi Arabistan ve Rusya gibi devlerin son iki ayda yaklaşık 75 milyon varile ulaşan üretim kesintilerini artırması, piyasada sıkılaşmanın yakın olduğuna işaret ediyor.

Küresel Piyasa Yansımaları

ABD ham stokları, zamanlı haftalık raporları sayesinde genellikle küresel petrol piyasası için bir öncü görevi görüyor ve neredeyse gerçek zamanlı veriler sunuyor. Bununla birlikte sektör kaynakları WTI ham petrol fiyatlarının 90 dolara, Brent petrol fiyatlarının ise 94 dolara doğru ilerlediğini kaybetti. Bu ise Türkiye’de yeni akaryakıt zamlarının geleceği anlamına geliyor.





Akaryakıt Zamları Kaçınılmaz

Petrol fiyatlarının bu denli artış ile birlikte hem benzine hem de motorine en az 5 TL zam geleceği belirtildi. Uzmanlar petrol fiyatlarının yakında 90 dolar ve üzerine çıkacağını belirtti. Buna göre şu anda İstanbul’da 36.75 TL olan benzinin 41,75 TL’ye, 37.87 TL olan motorinin ise 42,87 TL veya üzerine çıkması söz konusu. Peki, benzin ve motorine ne zaman 5 TL zam gelecek? Buna ilişkin henüz kesin bir tarih yok ama uzmanlara göre Eylül ortasına kadar benzin ve motorinin litresi 42 TL’yi geçecek.