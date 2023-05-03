Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Brent petroldeki gerilemeyle akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları için yarından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları... Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Dün itibariyle geçerli olmak üzere benzine indirim gelmişti. Yarın itibaren geçerli olmak üzere de motorine indirim bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

GÖZLER ABD'YE ÇEVRİLDİ

ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararından önce piyasalarda hareketlilik görülüyor. Brent petrol üretime bağlı olarak 75 dolar seviyelerine kadar geriledi. Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmeler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.

PETROL FİYATLARINDA YAŞANAN DÜŞÜŞ İNDİRİM GETİRDİ

Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için 21 Nisan'da çifte indirim, 25 Nisan'da da motorin fiyatları için indirim, 2 Mayıs'ta benzin fiyatı için indirim gelmişti. Yarından itibaren de motorin fiyatları için bir indirim daha bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik, 25 Nisan tarihinde 0,47 TL'lik indirim, 2 Mayıs tarihinde de 0,59 TL'lik bir indirim yapıldı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de 1,30 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

MAZOT FİYATLARI

İstanbul 19,70 TL

Ankara 20,06 TL

İzmir 20,13 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 20,41 TL

Ankara 20,76 TL

İzmir 20,72 TL