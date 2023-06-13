Benim Babam Bir Kahraman oyuncuları (Resimli oyuncu kadrosu) 2023 Sinema Filmi. Babalar Günü için özel bir film bu hafta vizyona giriyor. Benim Babam Bir Kahraman filmi oyuncuları ve karakterleri, gerçek isimleri merak ediliyor. Acaba Benim Babam Bir Kahraman oyuncuları kimler? Benim Babam Bir Kahraman vizyon tarihi 16 Haziran 2023. Peki Benim Babam Bir Kahraman kaç yaş üstü?

Benim Babam Bir Kahraman oyuncuları (Resimli oyuncu kadrosu)

Babalar günü için anlamlı bir sinema filmi bu hafta vizyona giriyor. Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan, Mehmet Emin Güney, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Benim Babam Bir Kahraman filmi oyuncuları çok merak ediliyor. Filmin baba kahramanı Ufuk Bayraktar, çocuk oyuncusu ise Mehmet Emin Güney.

Eşini kaybeden Altan (Ufuk Bayraktar), oğlu Can (Mehmet Emin Güney) ile yaşıyor. Belediyede çöp toplayıcı olarak çalışan Altan, oğlu Can ile İstanbul'un zengin semtlerine bitişik bir gecekondu mahallesinde yaşamaktadır. Öte yandan Can'dan gelen herkes çizgi romandır. Bir gün Can'a dördüncü evre kalp yetmezliği teşhisi konduğunda Altan'ın dünyası alt üst olur. Can'ın tek şansı kalp naklidir ve onun yaşındaki bir çocuğa donör bulmak zordur. Altan'ın bundan sonra yapabileceği tek şey Can'ı mutlu etmek ve moralini yüksek tutmaktır. Altan, Can'ı mutlu etmenin yolunu çizgi romanlarda bulur.

Benim Babam Bir Kahraman oyuncuları kimler?

Ufuk Bayraktar

Mahir İpek

Selim Erdoğan

Mehmet Emin Güney

İdris Nebi Taşkan

Aslıhan Kapanşahin

Aslı Altaylar

Cem Cücenoğlu

Orhan Eşkin

Eray Özbal

Poyraz Taştan

Tuğçe Tanış

Nurhak Mine Söz Benli

Can Yılmaz

Bahtiyar Engin

Hülya Şen

Metin Coşkun

Benim Babam Bir Kahraman oyuncuları ve karakterleri

Ufuk Bayraktar (Altan)

Benim Babam Bir Kahraman filmindeki kahraman baba Altan rolünde Ufuk Bayraktar karşımıza çıkıyor. 42 yaşındaki Ufuk Bayraktar, İstanbul doğumludur. Ezel'de Ramiz Karaeski'nin gençliğini oynayan oyuncu, Dağ filminde Bekir rolü ile de biliniyor. En son Dayı: Bir Adamın Hikayesi ve Güven Bana filmleriyle karşımıza çıkmıştı.

Mahir İpek (Rıza)

1972 yılında Ankara'da doğan Mahir İpek, filmde Rıza karakterine hayat veriyor. Kınalı Kar, Elveda Rumeli, Zengin Kız Fakir Oğlan, Seksenler gibi dizilerde roller alan oyuncu Güldür güldür Show'da uzun yıllar karşımıza çıktı. Organize İşler: Sazan Sarmalı, Av Mevsimi, Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır.

Selim Erdoğan (Kemal)

1972 İstanbul doğumlu olan Selim Erdoğan Çiçek Taksi, Adanalı, İffet, İçerde, Annenin Sırrıdır Çocuk gibi dizilerde rol aldı. Vizontele Tuuba, Hokkabaz, Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine gibi filmlerde rol aldı. 2009 yılındaki Umut filmindeki performansını hatırlarsanız, içinize hüzün dolacaktır.

Mehmet Emin Güney (Can)

2012 doğumlu çocuk oyuncu Mehmet Emin Güney filmde Can rolünde karşımıza çıkacak. İlk olarak 2019 yılında Çocuk dizisinde karşımıza çıkan Mehmet Emin Güney, Hekimoğlu dizisinde de bir bölümde konuk oyuncu olarak karşımıza çıkmıştı.

İdris Nebi Taşkan (Ferit)

1997 İstanbul doğumlu olan İdris Nebi Taşkan, 26 yaşındadır. Muhteşem yüzyıl dizisiyle başlayan televizyon serüveninde Poyraz Karayel, Arkadaşlar İyidir, Fazilet Hanim ve Kızları, Zalim İstanbul, Baht Oyunu gibi dizilerde rol aldı. En son Al Sancak dizisinde Aras karakteri ile karşımıza çıktı.

Aslıhan Kapanşahin (Serap)

2000 yılında İstanbul'da doğan Aslıhan Kapanşahin 2009 yılında Güneşi gördüm filmi ile ilk defa kamera karşısına geçti. Paramparça, Ufak Tefek Cinayetler, Kuzey yıldızı, Sana Söz, Hayatımın Şansı dizilerinde rol aldı. Son oynadığı film ise Nesrin karakteriyle Barış Akarsu - Merhaba filmi idi.

Benim Babam Bir Kahraman kaç yaş üstü?

Filmle ilgili bir yaş sınırı açıklanmadı.

Benim Babam Bir Kahraman fragman